Невјероватан случај: Човјеку из БиХ "легло" скоро милион евра на рачун, он назвао банку и вратио

Аутор:

АТВ

06.03.2026

18:00

Коментари:

0
Невјероватан случај: Човјеку из БиХ "легло" скоро милион евра на рачун, он назвао банку и вратио
Фото: Pexels

Шведски тапетар поријеклом из БиХ Франк Арнаутовић (57) остао је шокиран када је на свом банковном рачуну изненада угледао велику своту новца која није била његова.

Како пише шведски Dagens Nyheter, све је почело једне вечери у децембру када је примијетио да му је на рачун уплаћено око 13.000 евра.

"Помислио сам да је нека грешка и да ће новац убрзо нестати", рекао је Арнаутовић.

Међутим, када се наредног дана поново пријавио у електронско банкарство, износ на рачуну био је још већи. На његов рачун је укупно уплаћено око 900.000 евра.

"Уплашио сам се. Помислио сам да ће неко покуцати на врата и тражити новац или ме натјерати на нешто. То није био мој новац и нисам га желио", казао је.

Одмах контактирао банку

Арнаутовић је одмах контактирао банку и пријавио грешку. Након одређеног времена банка је уклонила већину новца са рачуна, али је почетком фебруара примијетио да је 13.000 евра и даље остало на рачуну, због чега је поново морао послати подсјетник банци.

Из банке су му прво одговорили да је ријеч о техничкој грешци, а касније су навели да је за пренос новца кориштен његов банковни идентитет. У одговору су навели да се не може утврдити да ли је управо он извршио пренос, али да је кориштен његов банковни ИД за који је одговоран.

Новац није припадао њему

Додали су и да новац није припадао њему, већ је пребачен са једног од банкиних рачуна, те да би у случају судског поступка то вјероватно било третирано као крађа. Ипак, банка је поручила да не планира подносити кривичну пријаву.

Овакав одговор Арнаутовића је збунио и разочарао, али каже да данас није љут на банку.

"Вјерујем да је неко у банци покушао брзо ријешити проблем и направио грешку", рекао је.

Никада није хтио да задржи новац

Арнаутовић тврди да никада није размишљао да задржи новац. Када је пријатељима испричао шта се догодило, многи су му, каже, у шали рекли да би требао добити награду.

"Како би друштво функционисало када не бисмо радили исправне ствари? Рекао сам сину да сам назвао банку и ријешио проблем, а он ми је рекао: 'Тата, поносан сам на тебе'. То ми је највећа награда", рекао је Арнаутовић.

Из банке СЕБ поручили су да су овакви случајеви изузетно ријетки те су изразили жаљење што се клијент осјећао лоше због цијеле ситуације. Додали су да банка има системе који откривају погрешне трансакције, али да поступци њиховог рјешавања понекад могу трајати дуже него што би клијенти жељели.

(кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Франк Арнаутовић

новац

Шведска

banka

евро

Коментари (0)
