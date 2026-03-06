Рањен син министра финансија Израела током операције против Хезболаха

Аутор:АТВ
Син министра финансија Безалела Смотрича рањен је током операција ИДФ-а на либанској граници, саопштили су израелски медији.
Према првим извјештајима задобио је лакше ране и у стабилном је стању.
Израелски министар одбране Израел Кац пожелио је је што бржи опоравак Смотричевом сину.
- Желим што бржи опоравак сину министра Смотрича, који је повријеђен у Либану док је испуњавао своју дужност против терористичке организације Хезболах. Подршка свим борцима ИДФ-а који се храбро и с преданошћу боре за сигурност државе Израел. Цијели израелски народ стоји иза тебе и поносан је на тебе - написао је Кац на свом Икс налогу.
מחזק את חברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואת משפחתו, ומאחל החלמה מהירה לבנו הלוחם שנפצע בלבנון בעת מילוי תפקידו מול ארגון הטרור חיזבאללה.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 6, 2026
אני מחבק ומחזק את כל לוחמי ולוחמות צה"ל שנלחמים בגבורה ובמסירות בכל הזירות למען ביטחון מדינת ישראל. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם וגאה בכם 🇮🇱
