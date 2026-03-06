Logo
Large banner

Рањен син министра финансија Израела током операције против Хезболаха

Аутор:

АТВ

06.03.2026

17:42

Коментари:

0
Рањен син министра финансија Израела током операције против Хезболаха
Фото: Tanjug / AP / Ariel Schalit

Син министра финансија Безалела Смотрича рањен је током операција ИДФ-а на либанској граници, саопштили су израелски медији.

Према првим извјештајима задобио је лакше ране и у стабилном је стању.

Израелски министар одбране Израел Кац пожелио је је што бржи опоравак Смотричевом сину.

- Желим што бржи опоравак сину министра Смотрича, који је повријеђен у Либану док је испуњавао своју дужност против терористичке организације Хезболах. Подршка свим борцима ИДФ-а који се храбро и с преданошћу боре за сигурност државе Израел. Цијели израелски народ стоји иза тебе и поносан је на тебе - написао је Кац на свом Икс налогу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Израел

Хезболах

Liban

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Израел Иран напад

Свијет

Да ли ће Хрватска прекинути дипломатске односе са Ираном?

3 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Европа у стадијуму апсолутног лудила и самоубиства, ситуација се због Ирана мијења

4 ч

0
Катар, Доха главни град

Свијет

Од најаве Катара страхује цијели свијет

5 ч

0
Хормушки мореуз

Економија

Танкери заробљени, цијене би могле да подивљају: Зашто је Хормуз "кључна тачка"?

5 ч

0

Више из рубрике

Још једна држава у Персијском заливу "затвара славину": Кувајт почео са смањењем производње нафте

Свијет

Још једна држава у Персијском заливу "затвара славину": Кувајт почео са смањењем производње нафте

3 ч

0
Израел Иран напад

Свијет

Да ли ће Хрватска прекинути дипломатске односе са Ираном?

3 ч

0
Техеран најављује бруталну одмазду након напада на Бејрут

Свијет

Техеран најављује бруталну одмазду након напада на Бејрут

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

37

Лото резултати 19. кола: Седам срећника добило по 14.000 КМ

20

27

Посљедњи витезови: Освета у рукама палих ратника

20

27

Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

20

25

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

20

20

Снажан земљотрес погодио Бугарску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner