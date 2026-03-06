Да ли ће Хрватска прекинути дипломатске односе са Ираном?

Извор:
СРНА
06.03.2026
17:28
Хрватска тренутно не разматра прекид дипломатских односа са Ираном након што је израелски амбасадор Гари Корен упутио тај позив, саопштило је хрватско Министарство спољних и европских послова.
"Хрватска у овом тренутку не разматра прекид дипломатских односа с Ираном, упркос јасној хрватској осуди иранског напада на сусједне државе, те наставља позивати на деескалацију како се сукоб не би даље проширио", речено је Хини у Министарству.
Корен је раније данас позвао хрватске власти да прекину дипломатске односе са Техераном и спроведу безбједносну провјеру особља иранске Амбасаде у Загребу јер би међу њима могло бити "шпијуна" Револуционарне гарде, која се у ЕУ сматра терористичком организацијом.
Након што је та изјава изазвала бројне реакције, Корен је одбацио критике да је тај његов позив мијешање у суверене одлуке Хрватске.
Он је на Иксу навео да Израел има "значајне разлоге за забринутост" јер је Иран раније ове седмице пријетио нападима на израелске амбасаде.
"Наше амбасаде, дипломате и јеврејске заједнице били су више пута мета напада снага Револуционарне гарде и њихових посредника, терористичких оперативаца Хезболаха", наведено је у Кореновој објави уз коју је подијељена монтажа наслова свјетских медија о нападима Ирана на Јевреје /Париз 2018, Буенос Ајрес 1992.-1994, Албанија 2018). Дио њих починиле су иранске дипломате.
