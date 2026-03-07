Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

Извор:
Налазимо се у сезони Риба, а поједини знакови ће имати више среће, па ће успјети да зараде велики новац до половине марта.
Ипак, ретроградни Меркур је на снази до 21. марта, па треба водити рачуна, како не бисмо донијели погрешне одлуке и узалудно уложили новац.
Поједини знакови ће имати мало више среће, па ће профитирати. Међу њима су: Водолије, Рибе, Овнови и Шкорпије.
Марс у Рибама доноси вам одличну зараду. Можете да очекујете већи новац или бонус, јер звезде раде за вас.
Искористите сезону вашег знака да увећате зараду. Осим што ћете добити поклоне, вријеме је да разговарате о висини своје плате.
Венера у вашем знаку указује да висина зараде зависи искључиво од ваше иницијативе. Осим тога, можете да очекујете и вриједан поклон.
Јупитер вас обасипа новцем. Све вријеме сте у одличној финансијској позицији.
Хороскопски знак који треба да игра игре на срећу је Рак.
