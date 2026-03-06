Logo
Пазите шта инсталирате: Ова апликација "једе" батерију

06.03.2026

08:32

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Гуглова Трговина Плеј сада ће означавати апликације које би могле узроковати претјерано пражњење батерије, што би вас могло натјерати да двапут размислите прије преузимања и подстаћи програмере да ријеше проблем.

Гугл је прошле године најавио ову опцију, а сада се постепено уводи на погођене апликације.

Циља прекомјерно "wake lock", опцију коју Андроид програмери могу користити како би спријечили уређај да пређе у стање мировања, преноси PCmag.

"Апликације које стално прелазе праг 'Прекомјерно д‌јелимичан wake lock' у Андроид виталсима могу осјетити опипљиве утицаје на своју присутност у трговини, укључујући упозорења на попису у трговини и искључење с површина за откривање као што су препоруке", објаснила је ове седмице Алис Јуан, виша инжењерка за односе с програмерима у Гуглу.

Бритни Спирс

Сцена

Огласио се менаџер Бритни Спирс након њеног хапшења

Упозорење, јасно означено у шареном оквиру испод кључних детаља апликације, гласи: "Ова апликација може трошити више батерије него што се очекивало због високе активности у позадини."

