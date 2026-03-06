Пазите шта инсталирате: Ова апликација "једе" батерију

06.03.2026
08:32
Коментари:0
Гуглова Трговина Плеј сада ће означавати апликације које би могле узроковати претјерано пражњење батерије, што би вас могло натјерати да двапут размислите прије преузимања и подстаћи програмере да ријеше проблем.
Гугл је прошле године најавио ову опцију, а сада се постепено уводи на погођене апликације.
Циља прекомјерно "wake lock", опцију коју Андроид програмери могу користити како би спријечили уређај да пређе у стање мировања, преноси PCmag.
"Апликације које стално прелазе праг 'Прекомјерно дјелимичан wake lock' у Андроид виталсима могу осјетити опипљиве утицаје на своју присутност у трговини, укључујући упозорења на попису у трговини и искључење с површина за откривање као што су препоруке", објаснила је ове седмице Алис Јуан, виша инжењерка за односе с програмерима у Гуглу.
Сцена
Огласио се менаџер Бритни Спирс након њеног хапшења
Упозорење, јасно означено у шареном оквиру испод кључних детаља апликације, гласи: "Ова апликација може трошити више батерије него што се очекивало због високе активности у позадини."
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
27
12
26
12
23
12
21
12
19
Тренутно на програму