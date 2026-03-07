Logo
Large banner

Практично и прецизно са храном, због овога је Швајцарска најуређенија земља

Извор:

Курир

07.03.2026

15:35

Коментари:

0
Храна
Фото: pexels/ sl wong

Практично и прецизно са храном, једно је од правила кога се држе становници Швајцарске, једне од најуређенијих европских земаља.

Швајцарци након лаганог доручка уз чај, млијеко са бисквитом, или овсеним пахуљицама, имају два главна оброка.

Ручак је у 12 сати, вечера у шест. Оброци подразумевају доста поврћа уз месо, или рибу са обавезном салатом. Три врсте поврћа у три боје гарнирано је у тањиру. Поврће се кратко кува, како не би изгубило хранљиву вриједност. Грађани ове земље најрадије купују домаће производе, а у маркетима се увијек могу наћи и био-производи који су и скупљи.

Домаћице воде рачуна И труде се да испоштују вријеме сваког оброка. Пауза за ручак предвиђена је И на послу у тамошњим фирмама.

Припрема оброка је поједностављена

Домаћицама је од велике помоћи то што је рецимо на паковању пиринча истакнуто колико је минута потребно да се он скува. Цијена пиринча зависи од врсте и креће се од 3 до 5 франака колико кошта интегрални пиринач.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Свештеник подсјећа вјернике: Мањи гријех је мрсна храна, него да урадите ово током Васкршњег поста

Кување ове намирнице је 10 до 12, или 14 до 16 минута.

Здрава исхрана императив

Занимљиво је да и на филтер врећици чајева стоји минутажа о томе колико је потребно да она одстоји у кључалој води. Чајеви коштају од 1,5 до 4 франка. За прехладу, кашаљ, вирусне инфекције Швајцарци користе посебну врсту чаја од више биљака, његова цијена у апотеци је од 7 до 10 франака. Један од скупљих чајева је онај од листа црне риблизе. Паковање од 100 грама чаја од листа црне рибизле је око 16 франака.

(курир)

Подијели:

Тагови :

Храна

Дијета

Швајцарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Замрзивач, фрижидер

Савјети

Ако вам се у замрзивачу накупља лед, убаците само једну намирницу: Нестаће за трен

1 д

0
Спавање

Здравље

Ове навике изазивају стални умор

1 д

0
Шљиве,храна

Занимљивости

Зашто храна више нема укус као код наших бака?

5 д

0
Храна, Риба

Занимљивости

Хрвати открили колико новца троше на наручивање хране: Цифре обарају с ногу

1 седм

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Ови знакови не знају да се носе са животним изазовима

5 ч

0
Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

Занимљивости

Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

5 ч

0
Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

Занимљивости

Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

5 ч

0
Зашто је неретва најхладнија

Занимљивости

Уљез у Неретви: Еколози тврде да је мутант

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner