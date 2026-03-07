Практично и прецизно са храном, због овога је Швајцарска најуређенија земља

Извор:
Курир
07.03.2026
15:35
Коментари:0
Практично и прецизно са храном, једно је од правила кога се држе становници Швајцарске, једне од најуређенијих европских земаља.
Швајцарци након лаганог доручка уз чај, млијеко са бисквитом, или овсеним пахуљицама, имају два главна оброка.
Ручак је у 12 сати, вечера у шест. Оброци подразумевају доста поврћа уз месо, или рибу са обавезном салатом. Три врсте поврћа у три боје гарнирано је у тањиру. Поврће се кратко кува, како не би изгубило хранљиву вриједност. Грађани ове земље најрадије купују домаће производе, а у маркетима се увијек могу наћи и био-производи који су и скупљи.
Домаћице воде рачуна И труде се да испоштују вријеме сваког оброка. Пауза за ручак предвиђена је И на послу у тамошњим фирмама.
Домаћицама је од велике помоћи то што је рецимо на паковању пиринча истакнуто колико је минута потребно да се он скува. Цијена пиринча зависи од врсте и креће се од 3 до 5 франака колико кошта интегрални пиринач.
Друштво
Свештеник подсјећа вјернике: Мањи гријех је мрсна храна, него да урадите ово током Васкршњег поста
Кување ове намирнице је 10 до 12, или 14 до 16 минута.
Занимљиво је да и на филтер врећици чајева стоји минутажа о томе колико је потребно да она одстоји у кључалој води. Чајеви коштају од 1,5 до 4 франка. За прехладу, кашаљ, вирусне инфекције Швајцарци користе посебну врсту чаја од више биљака, његова цијена у апотеци је од 7 до 10 франака. Један од скупљих чајева је онај од листа црне риблизе. Паковање од 100 грама чаја од листа црне рибизле је око 16 франака.
(курир)
Савјети
1 д0
Здравље
1 д0
Занимљивости
5 д0
Занимљивости
1 седм0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму