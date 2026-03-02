Logo
Зашто храна више нема укус као код наших бака?

Крстарица

02.03.2026

17:30

Шљиве,храна
Фото: Pixabay/Daria-Yakovleva

Прави укус хране постао је прави луксуз у мору јефтиних копија. Сазнајте шта индустрија крије од вас и како да препознате квалитетно месо.

Сјећате ли се оног богатог мириса супе који испуни цијелу кућу? Данас тај прави укус хране ријетко налазите, чак и када у маркету оставите пола плате. Није проблем у вашем рецепту, нити сте заборавили да кувате.

Проблем лежи у ономе што се дешава прије него што намирнице стигну у вашу корпу. Произвођачи су променили правила, а ви то плаћате непцима и здрављем.

Зашто поврће више нема мирис?

Интензивна пољопривреда форсира брз раст биљака науштрб нутритивне вриједности и ароме, пунећи плодове водом умјесто минералима неопходним за пун и аутентичан укус.

Пластичан парадајз и безукусна јагода нису случајност. Испробао сам разне сорте из супермаркета и са пијаце. Разлика је драстична. Прави укус хране зависи од времена које биљка проведе на сунцу. Индустрија нема времена. Они беру зелене плодове који „зру“ у камионима уз помоћ гаса етилена. Зато добијате боју, али не и сласт.

Масти су носиоци укуса, а њих ваде

Годинама нас уче да бјежимо од масти. То је грешка. Маст носи арому. Када купите „лигхт“ производе, избацили су маст, али су морали да додају нешто друго да би то било јестиво. Обично додају шећер, скроб и појачиваче ароме. Тако добијате индустријски прерађену храну која само имитира оно што су наше баке правиле.

Здравље

Да ли уопште знамо које су посне намирнице?

Свињетина и пилетина су посебан проблем. Месо је данас пуно воде јер се животиње хране концентратима за брз раст. Када ставите шницлу у тигањ, она се смањи за трећину. То није прави укус хране, то је плаћање воде по цени меса.

Трикови којима маскирају лош квалитет

Није све на декларацији јасно на први поглед. Произвођачи користе „чисте етикете“ да сакрију хемију. Ево на шта морате обратити пажњу:

Екстракт квасца: Ово је често само љепше име за мононатријум глутаминат (МСГ), који вара мозак да је храна укуснија.

Арома дима: Користе је да лошем месу дају шмек роштиља.

Вода у месу: Ако видите „коришћена вода“ на декларацији пилетине, знајте да плаћате тежину, а не квалитет данашњих намирница.

Глукозни сируп: Јефтина замјена за шећер која се трпа свуда, од хлеба до сухомеснатог.

Вратити прави укус хране у кухињу захтијева мало труда. Купујте мање, али квалитетније. Тражите мале произвођаче. Помиришите воће прије куповине – ако не мирише, неће имати ни укус.

Често постављана питања

Зашто домаћа пилетина има жуту боју, а куповна је блиједа?

Домаћа пилетина кљуца кукуруз и траву који садрже природне пигменте. Индустријски пилићи једу смјесу која им не даје боју, па је месо блиједо и често воденасто.

Да ли је органска храна гаранција за бољи укус?

Занимљивости

Хрвати открили колико новца троше на наручивање хране: Цифре обарају с ногу

Не увијек. Органско значи да нема пестицида, али ако је и та јабука убрана прерано и стајала у хладњачи мјесецима, неће имати онај пуни бакини рецепти шмек.

Како да омекшам тврдо домаће месо?

Маринирајте га у киселини (лимун, сирће, јогурт) или користите соду бикарбону. Киселине разбијају везивна ткива и враћају мекоћу без уништавања ароме.

(крстарица)

