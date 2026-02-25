Ова пица кошта 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа

Извор:
Телеграф
25.02.2026
16:59
Некада сиротињско јело, данас глобални хит, у луксузној верзији постаје права гастрономска екстраваганција, пица "Luj XIII" у Салерну припрема се са кавијаром, норвешким јастогом и чак седам врста сира, а једно овакво јело са комплетним искуством доставе и сомелијерске услуге кошта преко 11.000 евра.
Врхунски кувар долази у ваш дом са помоћним куваром и сомелијером, доносећи ексклузивно порцеланско посуђе, најфинији прибор за јело и најрјеђе састојке.
Све се спрема пред вашим очима, а уз пицу се служи и шампањац Krug Clos du Mesnil 1995, бренди Carta Real Sanches Romate Finosi коњак Luj XIII - најскупљи коњак на свијету. Пица је постала једно од најомиљенијих јела на планети. Од једноставне комбинације тијеста и омиљених састојака настала је неограничена палета укуса и облика.
Ренато Виола, мајстор пице из Италије, креирао је пицу Luj XIII. Она подразумијева тијесто од органског брашна које се спрема 72 сата унапријед, развлачи на 20 цм и пуни са три врсте кавијара (Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal Classic i Kaspia Beluga), норвешким јастогом и седам врста сира, зачињено ружичастом соли из ријеке Муррај.
Чувени француски писац Виктор Игоје својевремено изјавио зај коњак Luj XIII "пиће богова". Најскупљи коњак на свијету прави се од мјешавина више сорти грожђа и у бурету мора да одстоји између четрдесет и сто година. Док се не изврши процес сипања и печаћења у посебно израђене кристалне боце у барокном стилу, о овом пићу се некад брину чак и три генерације произвођача.
Пјерет Трише, једина жена која има дозволу да прави ексклузивно пиће имала је срећу да, без обзира на то што неће знати какви су коњаци које је сама направила, од претходних генерација наслиједи буре чувеног "Luj XIII", који не само да је довољно одстајао, већ је тако изузетног квалитета да су се за њега, без обзира на цијену, многи заинтересовали.
Ова луксузна пица није једина у свијету екстраваганције. На листи су и варијанте са 24-каратним златом, Кобе говедином, тартуфима, па чак и дијамантима. Некада сиротињско јело постало је симбол луксуза и креативности, а Американци су га прихватили готово "национално јело" јер истраживања кажу да 93% их једе пицу бар једном мјесечно, док 13% не може да замисли дан без ње.
Прије годину дана у Лос Анђелесу направљена је највећа пица на свијету, површине 1.296 квадратних метара. Користило се 6.193 кг тијеста, 2.244 кг парадајз соса, 3.992 кг сира и чак 630.400 кришки саламе, што је уписано у Гинисову књигу рекорда.
