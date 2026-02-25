Logo
Хороскопски знакови који хронично касне

Индекс

25.02.2026

11:22

Сви познајемо барем једну особу која хронично касни, без обзира на околности.

Док их чекамо, често се питамо је ли то ствар навике или нечег дубљег. Астролози тврде да за неке хороскопске знакове вријеме једноставно тече другачије, а сат је више украс него обавеза.

Близанци

Владани Меркуром, планетом комуникације и покрета, Близанци имају ум који ради брзином свјетлости. Њихов проблем није лијеност, већ превелик број интереса. У тренутку док се спремају изаћи из куће, зазвониће им телефон, видјеће занимљив чланак или ће им синути нова идеја. Свака од тих дистракција одвуче их у нови ментални лавиринт и појам о времену потпуно нестане.

Њихово кашњење често је попраћено најбољим причама. Нису закаснили јер су сједили код куће, већ зато што су путем срели познаника, помогли комшије или открили нову трговину. Њихова знатижеља јача је од казаљки на сату па им је тешко замјерити јер са собом увијек доносе нову и узбудљиву енергију.

Стријелац

Вјечни оптимисти зодијака, Стријелци, искрено вјерују да могу стићи све. Њихов мото је "све се стигне", чак и кад је то математички немогуће. Увјерени су да им од туширања до доласка на други крај града треба тачно петнаест минута, не узимајући у обзир саобраћај, тражење паркинга или било коју другу овоземаљску препреку.

Њихово кашњење произлази из огромне жеље за слободом. Не воле се осјећати спутано строгим распоредима и радије живе у тренутку. Ако им нешто путем заокупи пажњу, без размишљања ће скренути с пута. Њихова спонтаност је заразна па им се кашњење често опрости чим се појаве са широким осмијехом.

Рибе

За маштовите Рибе, вријеме је апстрактан и флуидан појам. Оне не живе у свијету минута и секунди, већ у царству осјећаја, маште и интуиције. Није ријеткост да се Рибе изгубе у својим мислима, доброј књизи или омиљеној пјесми, а кад се врате у стварност, схвате да је прошло неколико сати.

Њихово кашњење готово никад није намјерно нити је знак непоштовања. Оне једноставно функционишу на другачијој фреквенцији. Кад се напокон појаве, често изгледају помало збуњено. Но, њихова њежна природа и искрена извињења обично су довољна да сви забораве на чекање.

Лав

Лавови не касне, они само имају драматичан улазак. У њиховом свијету, догађај не почиње док се они не појаве. Њихово кашњење није резултат неорганизованости, већ подсвјесне потребе да буду у центру пажње. Припрема за излазак за њих је ритуал који се не смије пожуривати - одабир савршене одјеће, фризуре и модних додатака захтијева вријеме.

Они очекују да ће њихов долазак бити примијећен и цијењен. Иако то може дјеловати арогантно, Лавови заправо само желе подијелити своју сјајну енергију са свима. Њихово кашњење је дио њиховог краљевског шарма, а кад уђу у просторију, обично донесу толико самопоуздања и топлине да им се све опрашта.

Вага

Ваге су мајстори неодлучности, а то је главни разлог њиховог кашњења. Проблем почиње већ код ормара: шта обући? Након пола сата испробавања и вагања између двије готово идентичне комбинације, Ваге ће коначно нешто одабрати, само да би се на вратима запитале је ли други оутфит ипак бољи.

Њихова тежња за хармонијом и естетиком тјера их да све буде савршено, што одузима драгоцјено вријеме. Не желе никога увриједити својим кашњењем, али их анксиозност око доношења праве одлуке једноставно парализује. Кад напокон стигну, изгледају савршено и својим ће вас шармом и искреним извињењем одмах разоружати.

Хороскоп

звијезде

астрологија

