Како који хороскопски знак реагује у свађи?

24.02.2026
Свађе су неизбјежан дио људских односа, али јесте ли примијетили како се свако с њима носи на потпуно другачији начин? Док једни плану у секунди, други данима гомилају фрустрације. Астрологија тврди да наш хороскопски знак у великој мјери обликује наш стил свађања, од окидача који нас избацују из такта до начина на који се на крају миримо.
Кад се Ован љути, то зна цијело сусједство. Они су ватрени, импулсивни и не боје се да повисе глас. Њихов фитиљ је кратак, а свађа директна и без увијања. Окидач за њихову љутњу је осјећај да их неко контролише или успорава. Добра вијест? Колико се брзо наљуте, толико се брзо и одљуте. Не памте замјерке и послије експлозије спремни су за помирење уз искрено извињење, преноси Индекс.
Бикови су познати по стрпљењу, али кад им прекипи, чувајте се. Њихова љутња је попут споре ерупције вулкана – дуго се накупља, а кад крене, руши све пред собом. Тврдоглави су и неће одступити од свог става. Највише их љути нарушавање њихове сигурности и мира. Помирење захтијева стрпљење, признање да су били у праву и, по могућности, добар оброк.
Свађа с Близанцем је вербални маратон. Њихово најјаче оружје су ријечи – оштре, брзе, понекад и саркастичне. Могу вас надмудрити аргументима и у тренутку промијенити тему, остављајући вас збуњенима. Љути их када их игноришете или када им је досадно. Најбољи пут до помирења је смирен, рационалан разговор у којем ћете апеловати на њихов интелект.
Ракови су изузетно емотивни и свађе доживљавају врло лично. Неће викати, већ ће се повући у свој оклоп, дурити се и користити пасивну агресију. Лако их је повриједити, поготово ако критикујете њихову породицу или дом. Помирење с Раком захтијева много њежности, искрено извињење, загрљај и увјеравање да их и даље волите.
Свађа с Лавом је права позоришна представа. Они су драматични, гласни и морају бити у центру пажње, чак и кад су љути. Њихов понос је њихова највећа слабост, па ће их највише разбјеснити ако се осјећају игнорисано или омаловажено. Мирите се тако што ћете им ласкати, признати њихову величину и допустити им да имају осјећај побједе.
Дјевица у свађи користи логику и чињенице. Мирно и аналитички сецираће сваки ваш аргумент, указујући на све његове нелогичности и недостатке. Не подносе хаос, неред и ирационално понашање, што су им уједно и главни окидачи. Помирење се постиже конкретним дјелима – признајте грешку и, што је још важније, покажите да сте спремни да поправите проблем.
Ваге мрзе сукобе и чине све да их избјегну. Оне су дипломате Зодијака и увијек теже хармонији. Ако их ипак испровоцирате, то је вјероватно због неке велике неправде или нарушавања склада. Не вичу, већ покушавају аргументима да ријеше ствар. Помирење је једноставно – понудите компромис и вратите равнотежу у однос.
Свађа са Шкорпијом је интензивно и опасно искуство. Они не вичу, већ користе ледену тишину и продоран поглед као своје оружје. Памте сваку ситницу и чекају прави тренутак за освету. Најгори окидач за њих је издаја или лаж. Помирење је тешко и дуготрајно – захтијева потпуну искреност и поновно стицање њиховог повјерења.
Стријелци су у свађи брутално искрени. Рећи ће вам тачно шта мисле, без филтера и уљепшавања, што може дјеловати безосјећајно. Не воле драме и не памте дуго љутњу. Највише их нервирају лажи, песимизам и осјећај да их неко спутава. Након свађе дајте им мало простора, а затим се помирите кратким и директним разговором. Брзо ће све заборавити.
Јарац свађи приступа хладно и прорачунато, као да је пословни састанак. Неће показивати емоције, већ ће се држати чињеница и практичних рјешења. Љуте их неодговорност, лијеност и непоштовање ауторитета. Најбољи начин за помирење је да признате своју грешку на зрео начин и понудите конкретан план како се она неће поновити.
Водолије се у свађи емоционално дистанцирају. Дјелују хладно и незаинтересовано, приступајући проблему са интелектуалне и готово научне стране. Не подносе емоционалне испаде и драму. Највише их љуте ограниченост, предрасуде и неправда. Помирићете се ако им приступите рационално, без суза, и апелујете на њихове више идеале.
Рибе су најосјетљивији знак и свађу доживљавају као лични напад. Њихова реакција често укључује сузе и преузимање улоге жртве. Избјегавају директну конфронтацију и могу бити пасивно-агресивне. Окидач за њихову тугу је грубост и суочавање са суровом стварношћу. Помирење захтијева емпатију, њежне ријечи и искрено извињење које ће залијечити њихова повријеђена осјећања.
Без обзира на то да ли сте гласни Ован или тихи Шкорпија, разумијевање астролошких стилова свађања може нам помоћи да боље комуницирамо и лакше пронађемо пут до помирења. Уосталом, мало звјездане мудрости никада није на одмет у рјешавању земаљских проблема.
