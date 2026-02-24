Logo
Минић у Рибнику добио формулу за дуговјечност

24.02.2026

18:15

Саво Минић у Рибнику добио формулу за дуговјечност
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас је посјетио општину Рибник.

Минић је разговарао са бројним грађанима ове локалне заједници.

Занимљив разговор премијер је имао са човјеком који му је открио формулу за дуговјечност.

Минић је одговор објавио на свом "Икс" профилу, уз поруку "Живот је најбоља школа".

Саво Минић

Ribnik

