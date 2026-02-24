Минић у Рибнику добио формулу за дуговјечност

24.02.2026
18:15
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас је посјетио општину Рибник.
Минић је разговарао са бројним грађанима ове локалне заједници.
Занимљив разговор премијер је имао са човјеком који му је открио формулу за дуговјечност.
Минић је одговор објавио на свом "Икс" профилу, уз поруку "Живот је најбоља школа".
Живот је најбоља школа😉 pic.twitter.com/pfkW4YkKiE— Саво Минић (@minic_savo) February 24, 2026
Република Српска
2 ч17
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч7
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму