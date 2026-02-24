Logo
Минић у Рибнику: Састанак са начелником општине

24.02.2026

14:26

Минић у Рибнику: Састанак са начелником општине
Фото: РТРС

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас са начелником Рибника Душком Дакићем.

Састанку присуствују и директор Путева Републике Српске Мирослав Јанковић и министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић.

Минић је претходно у Спомен соби положио вијенац и одао почаст за 308 погинулих српских бораца са овог подручја.

Минић ће посјетити и Шумско газдинство "Рибник".

Саво Минић

Ribnik

