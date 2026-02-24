Минић у Рибнику: Састанак са начелником општине

24.02.2026
14:26
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас са начелником Рибника Душком Дакићем.
Састанку присуствују и директор Путева Републике Српске Мирослав Јанковић и министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић.
Минић је претходно у Спомен соби положио вијенац и одао почаст за 308 погинулих српских бораца са овог подручја.
Минић ће посјетити и Шумско газдинство "Рибник".
Република Српска
3 ч2
Република Српска
6 ч0
Република Српска
8 ч0
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
22
16
12
16
00
15
33
Тренутно на програму