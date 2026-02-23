Logo
Будимир се састао са шефом Мисије ОЕБС-а: Безбједносна ситуација у Српској стабилна

Извор:

АТВ

23.02.2026

15:45

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Сарадња Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Мисије ОЕБС-а у БиХ биће настављена и у наредном периоду, уз јасан фокус на конкретне пројекте и додатно јачање безбједносних капацитета.

Поручено је то након састанка министра унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимира и шефа Мисије ОЕБС-а у БиХ Рика Холцаплеа.

Оцијењено је да је досадашња сарадња била интензивна и садржајна, нарочито у областима контроле малог и лаког оружја, спречавања насиља у породици, борбе против трговине људима и сузбијања говора мржње. Заједнички је истакнуто да је ријеч о питањима од кључног значаја за безбједност грађана и стабилност друштва.

Министар Будимир нагласио је да је безбједносна ситуација у Републици Српској стабилна и на задовољавајућем нивоу, те поручио да ће МУП Републике Српске наставити да професионално и одговорно обавља све законом прописане задатке.

Саговорници су изразили спремност да се сарадња додатно унаприједи кроз нове заједничке активности и пројекте, с циљем јачања институција и очувања безбједности у Републици Српској.

