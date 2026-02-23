Будимир се састао са шефом Мисије ОЕБС-а: Безбједносна ситуација у Српској стабилна

Извор:
АТВ
23.02.2026
15:45
Коментари:0
Сарадња Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Мисије ОЕБС-а у БиХ биће настављена и у наредном периоду, уз јасан фокус на конкретне пројекте и додатно јачање безбједносних капацитета.
Поручено је то након састанка министра унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимира и шефа Мисије ОЕБС-а у БиХ Рика Холцаплеа.
Оцијењено је да је досадашња сарадња била интензивна и садржајна, нарочито у областима контроле малог и лаког оружја, спречавања насиља у породици, борбе против трговине људима и сузбијања говора мржње. Заједнички је истакнуто да је ријеч о питањима од кључног значаја за безбједност грађана и стабилност друштва.
Здравље
Почиње сезона алергија: Како да се заштитите овог прољећа?
Министар Будимир нагласио је да је безбједносна ситуација у Републици Српској стабилна и на задовољавајућем нивоу, те поручио да ће МУП Републике Српске наставити да професионално и одговорно обавља све законом прописане задатке.
Саговорници су изразили спремност да се сарадња додатно унаприједи кроз нове заједничке активности и пројекте, с циљем јачања институција и очувања безбједности у Републици Српској.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
21
16
19
16
13
16
11
16
06
Тренутно на програму