Објављен први кадар из филма о Саши Поповићу: Сузана у сузама

"Гранд продукција" снимила је филм о оснивачу Саши Поповићу, који ће бити премијерно приказан 28. фебруара на годишњицу његове смрти.
Сада су пуштени први кадрови првог дијела документарца у којем његова удовица Сузана у сузама причао о њему.
"Да је он, који је пун енергије, пун живота, пун радости и пун љубави и да он има такву болест", испричала је Сузана у сузама.
Како је наведено, документарац ће бити пуштен из два дијела, први 28. фебруара у 20 сати, а други већ сутрадан, 1. марта на ПРВА ТВ, преноси Телеграф.
Иначе, поједине јавне личности и пјевачи су се оглашавали на ову тему, и то зато што нису позвани да говоре о Поповићу.
Сузана открила ко ће се појавити у филму
У филму ће, поред бројних колега, пријатеља и сарадника, учествовати и чланови Поповићеве породице, који ће говорити о његовом приватном животу, раду и свему што је обиљежило његову каријеру.
"Јако ми је тешко и веома болно. Наравно да ћемо сви бити у документарном филму о мом Салету, ми смо његова породица. За сада не бих ништа више говорила, ускоро ћете имати прилику да погледате филм. Хвала вам на разумевању", поручила је Сузана.
