Кривична пријава против Чеде Јовановића

23.02.2026

09:58

Кривична пријава против Чеде Јовановића
Фото: Printscreen/TV Pink

Драма око политичара Чедомира Јовановића, добила је свој правни епилог након инцидента који се прије пар дана догодио у Београду.

Полицијски службеници су завршили свој дио посла, а јавни тужилац је, након увида у све доказе и изјаве, донио одлуку која Јовановићу нимало неће ићи у прилог.

Против Чедомира Јовановића званично је поднијета кривична пријава због насилничког понашања.

Јовановић Кос Инстаграм

Србија

Летјело је све: Чедомир Јовановић открио детаље туче

Ријеч је о члану 344, став 2 у вези са ставом 1 Кривичног законика, што у преводу значи да се Јовановић не терети за обичну чарку, већ за тежи облик насиља који је изазвао узнемирење јавности или је почињен у групи/према више лица.

"Обавјештавамо вас да је јавни тужилац наложио да се против Ч.Ј. поднесе кривична пријава због кривичног дјела Насилничко понашање. У редовном току поступка биће предузете све неопходне доказне радње, након чега ће јавни тужилац донијети коначну одлуку сходно закону“, наводи се у званичном саопштењу.

Чедомир Јовановић

Сцена

"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

С обзиром на то да је поступак покренут у редовном току, то значи да ће се у наредном периоду прикупљати додатни докази, саслушавати свједоци и прегледати евентуални снимци са сигурносних камера из кафића у којем је избио хаос. Тек након што се склопи комплетан мозаик онога што се те вечери догодило, тужилаштво ће одлучити да ли ће подићи оптужницу која би Јовановића могла да одведе и иза решетака.

Čedomir Jovanović

