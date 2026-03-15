Варшава потресла Брисел: Могућ излазак из ЕУ

АТВ
15.03.2026
19:42
Коментари:0
Пољски премијер Доналд Туск упозорио је на стварну пријетњу изласка Пољске из ЕУ, а та могућност већ је добила назив "Полексит".
Дискусије о "Полекситу" појачане су након што је пољски предсједник Карол Навроцки у четвртак ставио вето на закон о кредиту за куповину оружја у оквиру програма ЕУ САФЕ.
Хроника
Више повријеђених у Бањалуци, Хитна и полиција на терену
"`Полексит` је данас стварна пријетња! То желе и Конфедеративна странка и већина у Странци права и правде. Навроцки је њихов покровитељ", написао је Туск на "Иксу".
Он је оцијенио да би за Пољску то била катастрофа и додао да ће учинити све да то спријечи.
Република Српска
СДС изабрао ново Предсједништво и Главни изборни штаб
Европска комисија је у јануару одобрила 44 милијарде евра за Пољску у оквиру кредитног програма ЕУ САФЕ за набавку оружја.
Након тога, пољски парламент је усвојио закон којим је Влади дозвољено да реализује тај кредитни програм, преноси "Срна".
