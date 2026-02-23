Logo
Додик: Владислав Јовановић био велики пријатељ Републике Српске

Извор:

СРНА

23.02.2026

15:09

Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је телеграм саучешћа породици и грађанима Србије поводом смрти великог српског дипломате Владислава Јовановића, истичући да његово насљеђе остаје путоказ будућим генерацијама како се знањем и патриотизмом служи отаџбини.

"С великим жаљењем примио сам вијест о смрти Владислава Јовановића, дипломате који је током богате каријере радом и непоколебљивом посвећеношћу поставио високе стандарде у српској дипломатији", истакао је Додик.

Он је нагласио да је Владислав Јовановић био велики пријатељ Републике Српске, који је у најсудбоноснијим временима био посвећен националним интересима, те се својим угледом и професионалношћу залагао за опште добро нашег народа.

Лондон

Економија

Велика Британија не искључује могућност узвратних царина према САД

"Саосјећајући у болу који вас је задесио, упућујем вам изразе најдубљег саучешћа", наводи се у телеграму саучешћа предсједника СНСД-а Милорада Додика.

Милорад Додик

telegram saučešća

Vladislav Jovanović

