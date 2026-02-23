Додик: Владислав Јовановић био велики пријатељ Републике Српске

Извор:
СРНА
23.02.2026
15:09
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је телеграм саучешћа породици и грађанима Србије поводом смрти великог српског дипломате Владислава Јовановића, истичући да његово насљеђе остаје путоказ будућим генерацијама како се знањем и патриотизмом служи отаџбини.
"С великим жаљењем примио сам вијест о смрти Владислава Јовановића, дипломате који је током богате каријере радом и непоколебљивом посвећеношћу поставио високе стандарде у српској дипломатији", истакао је Додик.
Он је нагласио да је Владислав Јовановић био велики пријатељ Републике Српске, који је у најсудбоноснијим временима био посвећен националним интересима, те се својим угледом и професионалношћу залагао за опште добро нашег народа.
Економија
Велика Британија не искључује могућност узвратних царина према САД
"Саосјећајући у болу који вас је задесио, упућујем вам изразе најдубљег саучешћа", наводи се у телеграму саучешћа предсједника СНСД-а Милорада Додика.
Савјети
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Економија
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
21
16
19
16
13
16
11
16
06
Тренутно на програму