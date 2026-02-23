Logo
Здравствено стање Синише Карана стабилно, отпуштен са лијечења из УКЦ-а

Извор:

АТВ

23.02.2026

13:33

Синиша Каран
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиш̣а Каран отпуштен је данас са лијечења из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањaлуци.

Здравствено стање предсједника Републике Српске је стабилно, а терапијски третман у УКЦ-у Републике Српске је успјешно завршен, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.

Предсједник Републике Српске Синиша Каран ће се, у складу с препорукама љекара, постепено враћати својим редовним обавезама.

Тагови :

Синиша Каран

УКЦ Републике Српске

