Здравствено стање Синише Карана стабилно, отпуштен са лијечења из УКЦ-а

Извор:
АТВ
23.02.2026
13:33
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Синиш̣а Каран отпуштен је данас са лијечења из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањaлуци.
Здравствено стање предсједника Републике Српске је стабилно, а терапијски третман у УКЦ-у Републике Српске је успјешно завршен, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран ће се, у складу с препорукама љекара, постепено враћати својим редовним обавезама.
