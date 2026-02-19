Logo
Пајић Баштинац за АТВ: Избором Карана за предсједника грађани одбранили своје право

Извор:

АТВ

19.02.2026

07:52

Коментари:

0
Јелена Пајић Баштинац
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран наставиће да спроводи политике које су дефинисане у претходном периоду и које је спроводио предсједник СНСД-а Милорад Додик, изјавила је у Јутарњем програму АТВ-а генерални секретар предсједника Републике Српске Јелена Пајић Баштинац.

„Сам начин дјеловања биће нешто другачији, јер су се промијениле политичке околности. Предсједник Републике Српске Синиша Каран наставиће да спроводи политике које имају за циљ јачање политичке самосталности Републике Српске и њену економску самоодрживост“, истакла је.

Како је навела, грађани Републике Српске су избором Синише Карана за предсједника на пријевременим изборима потврдили своје опредјељење за самосталност.

„Овим пријевременим изборима претходио је процес који је имао за циљ уклањање легитимно изабраног предсједника Републике Српске. Пријевремени избори имали су за циљ да доведу на власт структуре које одговарају политичком Сарајеву и дијелу међународне заједнице, али су грађани Републике Српске избором Карана за предсједника потврдили да сами бирају своје народне представнике“, подсјетила је генерални секретар предсједника Републике Српске.

Пајићева је нагласила да су избором Синише Карана за предсједника грађани Републике Српске одбранили своје право да сами бирају своје представнике, а не да им то намеће политичко Сарајево.

„Предсједник Каран је професор уставног права и од њега можемо очекивати да штити уставност Републике Српске и њену уставну позицију у БиХ“, закључила је Пајиће Баштинац.

Јелена Пајић Баштинац

Синиша Каран

Predsjednik Republike Srpske

prijevremeni izbori

