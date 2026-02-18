Гинкел након дводневних састанака у Бањалуци: САД цијене досљедан дијалог са руководством Српске

Извор:
РТРС
18.02.2026
19:37
Коментари:0
У само два дана отправник послова у америчкој амбасади у БиХ Џон Гинкел разговарао је појединачно, са комплетним руководством Републике Српске. Незамислива ситуација до прије годину и више дана када је САД овдје представљао Мајкл Марфи. У том периоду Српска је издржала политичке и финансијске притиске, пресуду предсједнику и налоге за хапшењем Милорада Додика, одржала економску и социјалну стабилност.
Када су у политичком Сарајеву и дијелу међународне заједни помислили да је сломљена, Српска је покренула снажну дипломатску активност чији је резултат и долазак Гинкела у Бањаулуку. И шеф српске дипломатије Марко Ђурић сагласан да је Република Српска постигла импресивне резултате на међународном плану.
Први радни састанак новоизабраног предсједника Републике Српске, након свечане заклетве у Народној скупштини, био је са отправником послова америчке амбасаде у Сарајеву. Срдачан, пун међусобног уважавања. А само годину раније амбасадор Мајк Марфи је пријетио руководству Српске, понашао се као колонијални управник. Џон Гинкел пак честита изборну побједу Синиши Карану, најављујући партнерску сарадњу.
"САД остају посвећене конструктивној сарадњи са Републиком Српском и партнерима широм БиХ с циљем проширења заједничких прилика, јачања дугорочне стабилности и подстицања америчких инвестиција које ће допринијети просперитетнијој будућности обје земље", рекао је отправник послова у амбасади САД у БиХ Џон Гинкел.
Потпуни заокрет у америчкој политици према српском народу и Републици Српској није дошао случајно. Већ је плод озбиљне дипломатске активности званичне Бањалуке и ране подршке Доналду Трампу. "Каубојска" времена Мајкла Марфија су прошлост, ера нових српско-америчких односа је пред нама увјерен је дипломата Александар Врањеш.
"До прије неколико година представници америчке амбасаде долазили у Бањалуку обично са некаквим захтјевима, пријетњама, уцјенама, агресивним приступом, дакле чињеница да је отправник послова Гинкел дошао да разговара на тему сарадње , потенцијалних економских пројеката је показатељ да је дошло до одређен промјене њиховог односа према Српској", навео је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.
Међународно позиционирање Српске јачало је са новим састанцима у Тел Авиву, Будимпешти, раније у Москви, недавно у Вашингтону, а у Београду на седмичној основи.
"Што се тиче резултата које је руководство Републике Српске постигло у претходним мјесецима на међународном плану, ја мислим да су они заиста импресивни и од значаја за цијели наш народ. Оно о чему смо јуче разговарали, једна искрена жеља да кроз међусобну сарадњу и залагање за неке вриједности које мислим да дијелимо, постигнемо још боље резултате у будућности .Она је заснована на постојећем и правном и геополитичком оквиру и резултат је искрене и непоколебљиве рјешености Србије да буде у свој народ", рекао је министар иностраних послова Србије Марко Ђурић.
- И министар Ђурић је примјетио да су те дипломатске активности државног врха Српске на челу са Милорадом Додиком уродиле плодом а када каже да су на добробит цијелом народу па све активности и Србије и Српске су обично на усмјерен ка добробит српског народа у цјелини - рекао је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.
Састанци првог америчког дипломате у БиХ, са предсједником Републике Српске, Народне скупштине, премијером Српске, раније са српским чланом Предсједништва потврђују колико су били бесмислени предсједнички избори и залудни покушаји политичког Сарајева да оспоре легитимитет Владе Српске.
(РТРС)
Економија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Србија
3 ч0
БиХ
3 ч0
Република Српска
6 ч1
Република Српска
7 ч1
Република Српска
7 ч5
Република Српска
8 ч15
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму