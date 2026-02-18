Logo
Large banner

Гинкел након дводневних састанака у Бањалуци: САД цијене досљедан дијалог са руководством Српске

Извор:

РТРС

18.02.2026

19:37

Коментари:

0
Џон Гинкел
Фото: АТВ

У само два дана отправник послова у америчкој амбасади у БиХ Џон Гинкел разговарао је појединачно, са комплетним руководством Републике Српске. Незамислива ситуација до прије годину и више дана када је САД овдје представљао Мајкл Марфи. У том периоду Српска је издржала политичке и финансијске притиске, пресуду предсједнику и налоге за хапшењем Милорада Додика, одржала економску и социјалну стабилност.

Када су у политичком Сарајеву и дијелу међународне заједни помислили да је сломљена, Српска је покренула снажну дипломатску активност чији је резултат и долазак Гинкела у Бањаулуку. И шеф српске дипломатије Марко Ђурић сагласан да је Република Српска постигла импресивне резултате на међународном плану.

Први радни састанак новоизабраног предсједника Републике Српске, након свечане заклетве у Народној скупштини, био је са отправником послова америчке амбасаде у Сарајеву. Срдачан, пун међусобног уважавања. А само годину раније амбасадор Мајк Марфи је пријетио руководству Српске, понашао се као колонијални управник. Џон Гинкел пак честита изборну побједу Синиши Карану, најављујући партнерску сарадњу.

"САД остају посвећене конструктивној сарадњи са Републиком Српском и партнерима широм БиХ с циљем проширења заједничких прилика, јачања дугорочне стабилности и подстицања америчких инвестиција које ће допринијети просперитетнијој будућности обје земље", рекао је отправник послова у амбасади САД у БиХ Џон Гинкел.

Потпуни заокрет у америчкој политици према српском народу и Републици Српској није дошао случајно. Већ је плод озбиљне дипломатске активности званичне Бањалуке и ране подршке Доналду Трампу. "Каубојска" времена Мајкла Марфија су прошлост, ера нових српско-америчких односа је пред нама увјерен је дипломата Александар Врањеш.

"До прије неколико година представници америчке амбасаде долазили у Бањалуку обично са некаквим захтјевима, пријетњама, уцјенама, агресивним приступом, дакле чињеница да је отправник послова Гинкел дошао да разговара на тему сарадње , потенцијалних економских пројеката је показатељ да је дошло до одређен промјене њиховог односа према Српској", навео је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.

Међународно позиционирање Српске јачало је са новим састанцима у Тел Авиву, Будимпешти, раније у Москви, недавно у Вашингтону, а у Београду на седмичној основи.

"Што се тиче резултата које је руководство Републике Српске постигло у претходним мјесецима на међународном плану, ја мислим да су они заиста импресивни и од значаја за цијели наш народ. Оно о чему смо јуче разговарали, једна искрена жеља да кроз међусобну сарадњу и залагање за неке вриједности које мислим да дијелимо, постигнемо још боље резултате у будућности .Она је заснована на постојећем и правном и геополитичком оквиру и резултат је искрене и непоколебљиве рјешености Србије да буде у свој народ", рекао је министар иностраних послова Србије Марко Ђурић.

- И министар Ђурић је примјетио да су те дипломатске активности државног врха Српске на челу са Милорадом Додиком уродиле плодом а када каже да су на добробит цијелом народу па све активности и Србије и Српске су обично на усмјерен ка добробит српског народа у цјелини - рекао је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.

Састанци првог америчког дипломате у БиХ, са предсједником Републике Српске, Народне скупштине, премијером Српске, раније са српским чланом Предсједништва потврђују колико су били бесмислени предсједнички избори и залудни покушаји политичког Сарајева да оспоре легитимитет Владе Српске.

(РТРС)

Подијели:

Таг :

Џон Гинкел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

Економија

"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

3 ч

0
Болница Добој-операција

Свијет

Д‌јечак (2) остаје без шансе за ново срце: Мајци саопштено да неће преживјети

3 ч

0
Priština Kosovo

Србија

Спрема ли Приштина Србима ''административни егзодус'' од 15. марта

3 ч

0
Свему "кумовао" Томпсон: Поднесена иницијатива за разрјешење судије Уставног суда БиХ

БиХ

Свему "кумовао" Томпсон: Поднесена иницијатива за разрјешење судије Уставног суда БиХ

3 ч

0

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Република Српска отвара врата глобалним фирмама

6 ч

1
Хоће ли Караџић бити привремено пуштен?

Република Српска

Хоће ли Караџић бити привремено пуштен?

7 ч

1
Ковачевић: Никшић и Конаковић хаос који су изазвали у Сарајеву покушавају пренијети у Бањалуку

Република Српска

Ковачевић: Никшић и Конаковић хаос који су изазвали у Сарајеву покушавају пренијети у Бањалуку

7 ч

5
Đorđe Radanović

Република Српска

Радановић: Каран наставља политику заштите Републике Српске

8 ч

15

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

22

22

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

22

22

Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

22

08

Звезда у полуфиналу Купа

22

07

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner