"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

Са 22 године, са свега 20 марака у џепу, Вања Борић је отишао у Њемачку. План је био да остане три мјесеца и оно што заради уложи у покретање бизниса у Бањалуци.
Кренуо је на грађевини, три деценије касније и даље је у Штутгарту, али са два бизниса и знатно више радника. Први је фирма за унутрашњу и суву градњу, други је хотел.
"Радио сам у једној њемачкој фирми. У тој њемачкој фирми сам се добро показао. Тај Нијемац је видио моје квалитете, ставио ме на школовање у том смјеру. Завршио сам и послије одређеног времена видио сам да могу и сам. Колико се сјећам, за 20 марака сам основао фирму. Отишао сам на мјесто гдје сам могао да питам шта ми све треба, они су ми објаснили и све остало је идеје које ви посједујете", прича нам Вања.
Није све ишло глатко. Препреке су се јавиле на самом покретању другог бизниса. Само што је отворио врата хотела, морао је и да их затвори – стигла је корона.
"У том периоду је било јако тешко све да се то направи. Таман смо реновирали, уложили огроман новац, да не помињемо сада неке цифре, али је то све било уложени труд, уложени рад, са друге стране ниједног радника нисам хтио да отпустим", каже Борић.
Данас успјешно послује, али не заборавља родни крај. Како и колико може, помаже и у привредном смислу. Ту му је добро дошло и Представништво Српске у Њемачкој.
„Шта год ми је било потребно у Републици Српској, нарочито ево за хотел, да запослимо неке наше људе, не само наше људе овдје да запослимо, него и наше људе доље да запослимо. Ја ако сам радио тај хотел и ако ми је требао намјештај, ако ми је требало било шта, значи све сам ја то одрађивао, тј. све ми је то преко Републике Српске", каже Борић.
Да је сарадња добра, потврђују и у Представништву. Кажу, и те како су и привредници из Српске заинтересовани за сарадњу са колегама у Њемачкој.
"Један добар број наших привредника који раде и овдје, остварују бизнис, такође и у Републици Српској исто то раде и имамо одличне контакте с нашим људима. Поготово ови овдје привредници, могло би се на десетине набројати са којима ми сарађујемо, евентуално да им помогнемо нешто", каже Мићо Ћетковић, шеф Представништва Републике Српске у Њемачкој.
Привреда остаје у фокусу Представништва и у овој години. Један од приоритета им је и да у наредним мјесецима организују „Дане привреде Републике Српске“.
