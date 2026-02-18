Нова језива несрећа у БиХ: Аутомобил ударио три пјешака, један погинуо, двоје повријеђено

Извор:
18.02.2026
У стравичној несрећи која се догодила у Лукавцу један пјешак смртно је страдао, сазнаје портал „Аваза“.
Како је потврђено из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона за „Аваз“, Полицијској станици Лукавац је око 18:15 сати пријављено да се догодила саобраћајна незгода на локалном путу у мјесту Гнојница, Град Лукавац, у којој је учествовало једно путничко моторно возило и три пјешака.
- На мјесто догађаја упућени су СХМП Лукавац и патрола полиције ПС Лукавац, те је дежурни љекар екипе хитне помоћи на мјесту догађаја констатовао смрт пјешака Ђ.С. (1960) из Берковице, док су два повријеђена пјешака превезени у ЈЗУ УКЦ Тузла ради указивања медицинске помоћи. Увиђајем на мјесту саобраћајне незгоде руководиће дежурни тужилац КТТК-а а увиђај, ће извршити истражитељи ОКП ПУ Лукавац – потврђено је за „Аваз“.
