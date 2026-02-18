Аутомобилом покушао ући међу демонстранте: Ево шта је све полиција пронашла код Ирфана Карића

Извор:
Аваз
18.02.2026
15:42
Коментари:0
Припадници МУП КС ухапсили су данас Ирфана Карића који је аутомобилом кренуо на демонстранте који су се налазили у улици Хамзе Хуме.
Код њега су пронађени спид, екстази и марихуана, а судећи према снимку репортера Аваза ријеч је о већој количини дроге.
Само брзом интервенцијом полиције спријечена је трагедија.
Након тога је полиција претресала возило све док нису отворили плаву кесу која се налазила на задњем сједишту. У њој се налази дрога.
Како јавља репортер Аваза с лица мјеста одмах након тога су му рекли да рашири ноге и ставили му лисице.
