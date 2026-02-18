Logo
Аутомобилом покушао ући међу демонстранте: Ево шта је све полиција пронашла код Ирфана Карића

Аваз

18.02.2026

15:42

0
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Припадници МУП КС ухапсили су данас Ирфана Карића који је аутомобилом кренуо на демонстранте који су се налазили у улици Хамзе Хуме.

Код њега су пронађени спид, екстази и марихуана, а судећи према снимку репортера Аваза ријеч је о већој количини дроге.

Само брзом интервенцијом полиције спријечена је трагедија.

Након тога је полиција претресала возило све док нису отворили плаву кесу која се налазила на задњем сједишту. У њој се налази дрога.

Како јавља репортер Аваза с лица мјеста одмах након тога су му рекли да рашири ноге и ставили му лисице.

ирфан Карић

Протест Сарајево трамвај

Искакање трамваја у Сарајеву

