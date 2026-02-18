Logo
Борба трајала двије године: Преминуо Стефан Ђукић, сада је „тамо гдjе га ништа не боли“

Вечерње новости

18.02.2026

15:12

Преминуо Стефан Ђукић (29), за чије је лијечење цијела Србија сакупљала новац претходне двије године
Вршчанин Стефан Ђукић (29), за чије је лијечење цијела Србија сакупљала новац претходне двије године, изгубио је битку са најријеђим обликом карцинома на свијету – хистиоцитним саркомом.

Његова сахрана обавиће се у четвртак, 19. фебруара, у 11 часова на Новом гробљу у Вршцу.

Ову жалосну вијест саопштио је његов отац Драгослав, који се до посљедњег дана борио за свог сина и молио да финансије не буду препрека његовом излијечењу. Нажалост, послије двије године лијечења у земљи и иностранству, и ампутирања ноге, Стефан више није издржао.

Од њега се на друштвеним мрежама опраштају родбина, пријатељи, познаници, суграђани – сви једногласни у ставу да је „отишао тамо гдје га више ништа не боли“.

-Стефан је око себе имао читаву војску подршке и бранитеља. Све нас је подигао на ноге и сви смо смерно гледали у његовом правцу. Љубављу смо давали подршку његовом животу, а он нас је оснаживао својим присуством, мудрошћу и истрајношћу. Његова енергија, благост и топлина оставили су неизбрисив траг у срцима свих који су га познавали – један је од коментара.

Стефану је хистиоцитни сарком – врста карцинома коју има један од милион становника наше планете – дијагностикован 2024. године. Љекари су му тада прогнозирали само два мјесеца живота, али је он издржао много дуже. Захваљујући својој борби и вољом за животом, постао је медицински феномен, али, нажалост, није успио да се избори до краја, до изљечење.

