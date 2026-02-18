Борба трајала двије године: Преминуо Стефан Ђукић, сада је „тамо гдjе га ништа не боли“

Извор:
Вечерње новости
18.02.2026
15:12
Вршчанин Стефан Ђукић (29), за чије је лијечење цијела Србија сакупљала новац претходне двије године, изгубио је битку са најријеђим обликом карцинома на свијету – хистиоцитним саркомом.
Његова сахрана обавиће се у четвртак, 19. фебруара, у 11 часова на Новом гробљу у Вршцу.
Ову жалосну вијест саопштио је његов отац Драгослав, који се до посљедњег дана борио за свог сина и молио да финансије не буду препрека његовом излијечењу. Нажалост, послије двије године лијечења у земљи и иностранству, и ампутирања ноге, Стефан више није издржао.
Од њега се на друштвеним мрежама опраштају родбина, пријатељи, познаници, суграђани – сви једногласни у ставу да је „отишао тамо гдје га више ништа не боли“.
-Стефан је око себе имао читаву војску подршке и бранитеља. Све нас је подигао на ноге и сви смо смерно гледали у његовом правцу. Љубављу смо давали подршку његовом животу, а он нас је оснаживао својим присуством, мудрошћу и истрајношћу. Његова енергија, благост и топлина оставили су неизбрисив траг у срцима свих који су га познавали – један је од коментара.
Стефану је хистиоцитни сарком – врста карцинома коју има један од милион становника наше планете – дијагностикован 2024. године. Љекари су му тада прогнозирали само два мјесеца живота, али је он издржао много дуже. Захваљујући својој борби и вољом за животом, постао је медицински феномен, али, нажалост, није успио да се избори до краја, до изљечење.
