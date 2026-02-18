Опасна превара не стаје: Ако вам стигне ова порука, никако не отварајте

Извор:
Телеграф
18.02.2026
10:31
Коментари:0
Прије отприлике недељу дана грађане Србије је узнемирила СМС превара која није баш подсјећала на неке раније које су јасније имале приказане назнаке обмане. Људи су се масовно жалили, али поруке и даље стижу.
Наиме, у кратком тексту тражи се да се гласа за дјевојку по имену Марија, али порука је пажљиво осмишљена како би неким људима заиста могла деловати валидно.
Друштво
Проходни сви путеви у Херцеговини: На Чемерну опрез због угаженог снијега
"Поздрав! Можеш ли, молим, дати свој глас Марији? Она је кћерка мојих блиских пријатеља и ова побједа јој много значи", пише у њој уз урл који и подсјећа на оне који би стварно могли да се користе за неко гласање.
Порука већ неко време кружи по Србији. Ако кликнете на њу, тражиће вам да региструјете телефон.
Апел је за опрез и не праћење наведених корака јер све посљедице нису и даље откривене, а порука још кружи и стиже грађанима Србије, пише Телеграф.
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Ауто-мото
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
12
56
12
54
12
49
12
47
12
43
Тренутно на програму