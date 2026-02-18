Logo
Large banner

Опасна превара не стаје: Ако вам стигне ова порука, никако не отварајте

Извор:

Телеграф

18.02.2026

10:31

Коментари:

0
Опасна превара не стаје: Ако вам стигне ова порука, никако не отварајте
Фото: Unsplash

Прије отприлике недељу дана грађане Србије је узнемирила СМС превара која није баш подсјећала на неке раније које су јасније имале приказане назнаке обмане. Људи су се масовно жалили, али поруке и даље стижу.

Наиме, у кратком тексту тражи се да се гласа за дјевојку по имену Марија, али порука је пажљиво осмишљена како би неким људима заиста могла деловати валидно.

илу-снијег-02102025

Друштво

Проходни сви путеви у Херцеговини: На Чемерну опрез због угаженог снијега

"Поздрав! Можеш ли, молим, дати свој глас Марији? Она је кћерка мојих блиских пријатеља и ова побједа јој много значи", пише у њој уз урл који и подсјећа на оне који би стварно могли да се користе за неко гласање.

Порука већ неко време кружи по Србији. Ако кликнете на њу, тражиће вам да региструјете телефон.

Апел је за опрез и не праћење наведених корака јер све посљедице нису и даље откривене, а порука још кружи и стиже грађанима Србије, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови :

превара

sms

Srbija

Воцап

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Проходни сви путеви у Херцеговини: На Чемерну опрез због угаженог снијега

Друштво

Проходни сви путеви у Херцеговини: На Чемерну опрез због угаженог снијега

2 ч

0
Њемачка у проблему: Стижу велике казне

Свијет

Њемачка у проблему: Стижу велике казне

2 ч

0
Шта се догађа са кочницама када аутомобил дуго стоји?

Ауто-мото

Шта се догађа са кочницама када аутомобил дуго стоји?

2 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Удружење хирурга: Честитка Карану, одлична сарадња са предсједником и институцијама Српске

2 ч

0

Више из рубрике

Опасна превара не престаје: Ако стигне ова СМС порука, никако је не отварајте

Србија

Опасна превара не престаје: Ако стигне ова СМС порука, никако је не отварајте

4 ч

0
Priština Kosovo

Србија

Пријетња "административног егзодуса" над Србима на КиМ од 15. марта

5 ч

0
Београд

Србија

Жена упозорила суграђане: ''Старији мушкарац у центру града се баца на аутомобиле''

5 ч

0
Познато у каквом је стању Дарко Јевтић након тешке несреће

Србија

Познато у каквом је стању Дарко Јевтић након тешке несреће

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

56

Ко ово учи дјецу: Малишан снимљен како шири мржњу против Србије

12

54

Бивши муж бивше прве даме САД Џил Бајден негирао убиство супруге

12

49

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

12

47

Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

12

43

Како смршати без дијете?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner