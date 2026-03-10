Још један рекорд Николе Јокића

Аутор:АТВ
Српски кошаркаш Никола Јокић наставља да исписује историју НБА лиге.
Центар Денвер Нагетса је претходне ноћи, у поразу од Оклахоме (126:129) стигао до 500. асистенције у сезони, чиме је наставио низ импресивних статистичких достигнућа.
Јокићу је ово већ осма сезона у каријери у којој је током регуларног дела такмичења забиљежио најмање 1.000 поена, 500 скокова и 500 асистенција.
Такав учинак у историји НБА лиге надмашио је једино ЛеБрон Џејмс, који има 13 сезона са тим статистичким параметрима.
Српски центар већ годинама игра улогу главног организатора игре Денвера, а уз поене и скокове редовно је и међу водећим асистентима међу високим играчима у лиги.
Јокић је већ три пута освајао МВП признање НБА лиге, а и ове сезоне биљежи бројке које га поново сврставају међу главне кандидате за најкориснијег играча. Ипак, у овом тренутку, фаворит је Шеј Гилџус-Александер.
