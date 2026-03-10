Logo
Large banner

Још један рекорд Николе Јокића

Аутор:

АТВ

10.03.2026

18:40

Коментари:

0
Још један рекорд Николе Јокића
Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Српски кошаркаш Никола Јокић наставља да исписује историју НБА лиге.

Центар Денвер Нагетса је претходне ноћи, у поразу од Оклахоме (126:129) стигао до 500. асистенције у сезони, чиме је наставио низ импресивних статистичких достигнућа.

Јокићу је ово већ осма сезона у каријери у којој је током регуларног дела такмичења забиљежио најмање 1.000 поена, 500 скокова и 500 асистенција.

Такав учинак у историји НБА лиге надмашио је једино ЛеБрон Џејмс, који има 13 сезона са тим статистичким параметрима.

Новак Ђоковић

Тенис

Федерер и Надал ово нису успјели: Ђоковић на прагу историјског достигнућа

Српски центар већ годинама игра улогу главног организатора игре Денвера, а уз поене и скокове редовно је и међу водећим асистентима међу високим играчима у лиги.

Јокић је већ три пута освајао МВП признање НБА лиге, а и ове сезоне биљежи бројке које га поново сврставају међу главне кандидате за најкориснијег играча. Ипак, у овом тренутку, фаворит је Шеј Гилџус-Александер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

Košarka

NBA liga

НБА

Denver Nagetsi

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

Кошарка

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

8 ч

0
ФИБА Лига шампиона Лакташи

Кошарка

ФИБА Лига шампиона за јуниоре: У Лакташима све спремно за жријеб

9 ч

0
Перо Антић нови амбасадор КК Игокеа

Кошарка

Перо Антић нови амбасадор КК Игокеа

9 ч

0
Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч

Кошарка

Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Евакуација држављана БиХ са Блиског истока могућа и комерцијалним летовима

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу

20

07

Додик: Улога жена непроцјењива за развој Српске

20

06

Језиво вршњачко насиље потресло јавност: Тјерали дјевојчицу да клечи, па је шамарали

20

00

ИДФ тврди да је ликвидирао команданта регионалне дивизије Хезболаха Хасана Саламеха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner