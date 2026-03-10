Дјевојчица добила страшну дијагнозу: Знала сам да нешто није у реду

Аутор:АТВ
10.03.2026
19:45
Коментари:0
Када је малена Вајолет први пут отворила очи, њени родитељи одмах су схватили да је ова дјевојчица посебна. Она је рођена са прелијепим, крупним, тамноплавим очима, али њена мајка је одмах, када ју је видјела, осјетила да нешто није сасвим у реду.
Међутим, цијела трудноћа је била уредна и сви резултати тестова су били добри, тако да до тада њена мајка Медисон Мичел није имала никаквог разлога за бригу.
"Урадили смо неинвазивни пренатални тест (НИПТ) када је било око 10 недјеља трудноће и речено нам је да је потпуно здрава дјевојчица", рекла је Мичел за Њузвик.
"Сви ултразвучни прегледи су били савршени. Тек након порођаја смо могли да видимо да нешто озбиљно није у реду."
Тек када је Вајолет први пут отворила очи, схватили су да је другачија. Тај тренутак и све што је услиједило после њега било је катастрофално за Мичел и њеног партнера.
"Били смо апсолутно престрављени", рекла је.
"Били смо родитељи којима је први пут речено да нешто озбиљно није у реду са нашом дјевојчицом, али нису имали никакве одговоре за нас шта је заправо био проблем. Нисмо знали да ли ће она икада видјети и у том тренутку смо се осјећали беспомоћно."
Хроника
Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи
У данима и недјељама које су услиједиле, Вајолет је подвргнута даљим тестовима. На крају су родитељи обавијештени да Вајолет има аниридију и конгенитални глауком. Аниридија је ријетка урођена, генетска болест ока. Често је резултат генетскемутације и карактерише је дјелимично или потпуно одсуство дужице ока. То резултира већим зјеницама, значајно повећаном осетљивошћу на свјетлост и нарушеним видом. Најчешће погађа оба ока, и није излијечива. Одређене терапије могу да помогну како би се вид што је више могуће сачувао. Могу да се јаве и компликације попут глаукома, катаракте и замућења рожњаче.
@madison_mitchell02 It’s taken us 6 months to build up the courage and share part of Violets story with the world. Her dad and I went back and forth for months, scared of how mean the internet can be. It’s been extremely heartwarming and humbling to say the least. Having complete strangers embracing our daughter and wanting to educate themselves is more than we ever expected. We don’t feel so isolated anymore. It’s been so incredibly freeing and uplifting to share this journey that we’re on with you all. To know that Violet has a community of people who think she is just as beautiful and unique as we do, is more than we could have ever asked or hoped for. I am trying so hard to respond to all of your comments and questions. Stick around there’s plenty more to come 💜 #aniridia #babygirl #medicalmom #motherdaughter #daughter ♬ sonido original - Rocío Alvarez Creaciones Digit
Аниридија, што дословно значи "без дужице", погађа између једног од 40.000 и једног од 100.000 људи широм свијета, према информацијама групе Аниридија Сјеверна Америка. То је изузетно ријетко и није нешто на шта су се Мичел и њена породица могли припремити. "Ово је ријетка генетска мутација на коју морате посебно да се тестирате, тако да НИПТ тест није могао да је открије", рекла је дјевојчицина мајка.
Ипак, то што њена дијагноза није могла да буде откривена тестом, није је учинило ништа мање болном за родитеље, напротив. Право Вајолетино стање још увијек није познато, односно дјевојчица је још мала да би се давале прогнозе о томе како ће се њено стање развијати - то је нешто што ће доћи с временом.
"Још увијек не знамо какав ће бити њен вид јер је тако мала", рекла је Мичел.
"Морали смо да научимо да прихватамо ствари дан по дан."
Међутим, оно што Мичел и њена породица за сада знају јесте да ће се Вајолет борити са глаукомом до краја живота. Глауком је болест која оштећује оптички живац ока. Обично је резултат накупљања течности у предњем делу ока. То доводи до повећања притиска на око, оштећујући оптички живац.
Свијет
Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара
Иако је штета коју изазива глауком трајна, може се лијечити лијековима и операцијом. Вајолетин глауком је компликованији од већине јер је то обично стање које се јавља код старијих особа. Мичел каже да су Вајолетини љекари објаснили да је њен глауком "заиста тешко лијечити" управо због тога што се јавио тако рано, односно већ од рођења.
Пред њоме су тешки дани, али за сада Мичел и њен партнер раде на томе да Вајолет обезбједи што срећнији породични живот. Већ је имала једну операцију очију и за сада није јасно да ли ће бити потребно још. За сада, међутим, Мичел ради на подизању свијести о Вајолетином стању на друштвеним мрежама, док са својом ћеркицом ужива у породичном животу код куће, преноси yumama.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
41 мин0
Градови и општине
42 мин0
Република Српска
43 мин0
Градови и општине
43 мин0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
10
20
07
20
06
20
00
Тренутно на програму