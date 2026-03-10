Сезона крпеља је већ почела: Обратите пажњу на овај симптом

Аутор:АТВ
10.03.2026
15:02
Топлије зиме посљедњих година мијењају ритам природе, а посљедице се све јасније виде чим дођу први прољећни дани. Крпељи, ситни паразити који могу пренијети озбиљне инфекције, постају активни много раније него што смо навикли.
Ове године њихова сезона је практично већ почела, што значи да шетња кроз траву, парк или шуму сада носи већи ризик него раније.
Ујед крпеља на први поглед често дјелује безазлено. Многи га примијете тек касније, а неријетко га и игноришу док се на кожи не појави црвенило или други симптоми.
Љекари, међутим, упозоравају да је управо брза реакција најважнија. Што се крпељ раније уклони, то је мања вјероватноћа да ће доћи до инфекције.
Први и најважнији корак је преглед тијела након боравка у природи. Крпељи могу сатима да се крећу по кожи док не пронађу мјесто гдје ће се закачити.
Због тога је темељна контрола одмах по повратку кући једна од најједноставнијих и најефикаснијих мјера заштите.
Крпељи бирају топле и влажне дијелове тијела, гдје кожа остаје скривена и заштићена. Управо на тим мјестима најчешће долази до уједа.
Најчешће их треба тражити у пазуху, препонама, на задњем дијелу кољена и око пупка. Код дјеце је важно додатно прегледати власиште, линију косе и простор иза ушију, јер се крпељи често задржавају управо на тим мјестима.
Темељна контрола коже, посебно након боравка у шуми, на ливади или у високој трави, значајно смањује ризик од инфекције.
Један од најпознатијих знакова могуће инфекције јесте карактеристичан црвени круг који се шири око мјеста уједа. Овај осип често има облик мете и постепено се повећава, због чега љекари на њега обраћају посебну пажњу.
Промјена се може појавити у периоду од три до тридесет дана након контакта са зараженим крпељом. У медицини је позната као ерјтхема мигранс и сматра се раним симптомом лајмске болести.
Уз овај осип могу се јавити и други симптоми, попут израженог умора, повишене температуре, болова у мишићима или зглобовима. Иако се не јавља код свих пацијената, појава оваквог црвенила на кожи захтијева преглед љекара.
Због тога је важно пратити сваку промјену на кожи након уједа и обратити пажњу на ново црвенило или необичне симптоме.
Крпељи су мали и често непримјетни, али посљедице њиховог уједа могу бити озбиљне.
Једна од најчешћих грешака јесте примјена такозваних народних метода, попут мазања уједа уљем, лаком за нокте или бензином. Овакви поступци могу погоршати ситуацију, јер гушење крпеља често изазива рефлексну реакцију током које паразит може испустити садржај у рану.
Најбезбједнији начин уклањања је кориштење стерилне пинцете са танким врхом. Крпеља треба ухватити што ближе кожи и полако га извући равним покретом нагоре, без увртања и наглог трзања.
Након уклањања мјесто уједа треба опрати водом и благим сапуном, а затим дезинфиковати. Важно је и темељно опрати руке након цијелог поступка.
Дешава се да током уклањања дио усног апарата крпеља остане у кожи. У таквим ситуацијама многи покушавају да га насилно изваде иглом или оштрим предметом, што може додатно повриједити ткиво.
Ако је могуће, фрагмент се може пажљиво извући стерилном пинцетом. Уколико то не иде лако или постоји сумња да је дио остао у кожи, најбоље је обратити се љекару и препустити поступак стручном лицу.
Рана инфекција лајмском болешћу данас се успјешно лијечи антибиотицима. Ефикасност терапије амоксицилином анализирао је др Гари П. Вормсер у студији објављеној 2019. године у часопису Диагностиц Мицробиологy анд Инфецтиоус Дисеасе.
Истраживање показује да рана терапија која траје око двије седмице може довести до потпуног повлачења осипа и спријечити озбиљније компликације.
О врсти и дози терапије одлучује искључиво љекар, на основу симптома и клиничке слике. Због тога стручњаци упозоравају да антибиотике никада не треба узимати на своју руку.
Најбоља заштита ипак остаје превенција. Приликом боравка у природи препоручује се свијетла одјећа дугих рукава и ногавица, као и употреба репелената на изложеној кожи.
Крпељи су мали и често непримјетни, али посљедице њиховог уједа могу бити озбиљне. Управо зато је најважније реаговати на вријеме и сваку промјену на кожи схватити озбиљно, преноси Она.рс.
