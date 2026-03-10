Рак дојке код младих жена: 5 симптома које никако не треба игнорисати

Извор:
Рана дијагноза рака дојке може спасити живот. Откријте који су то симптоми које млађе жене не смију игнорисати.
Све је више случајева рака дојке међу млађим женама, а љекари упозоравају да је препознавање раних знакова, попут квржица, промјена на брадавицама и набораности коже, пресудно за рано откривање.
Рак дојке се дуго повезивао искључиво са женама старијим од 50 година. Међутим, медицински стручњаци примјећују да се све више случајева дијагностикује код млађих жена, често у њиховим двадесетим, тридесетим и раним четрдесетим годинама. Упркос већој информисаности, многе младе жене и даље занемарују ране симптоме јер вјерују да нису у ризичној групи.
Према ријечима др Прите Реди, рана дијагноза и превентивни прегледи су од пресудног значаја.
- Када се рак дојке дијагностикује у раној фази, резултати лијечења су много бољи.“ Прочитајте шта то конкретно значи за вас - рекла је докторка.
Ево зашто су рана свијест и правовремени прегледи (скрининг) од критичне важности:
Један од најчешћих знакова је присуство квржице у дојци или испод пазуха. Ове израслине могу бити благо болне, али често уопште не боле, због чега их је тешко примјетити. Стручњаци наглашавају да треба обратити пажњу на било какво необично задебљање или нову квржицу која је на додир другачија од околног ткива. Чак и најмању промјену треба да прегледа љекар.
Други аларм је необјашњива промјена у величини, облику или симетрији дојки. То може укључивати отицање дијела дојке, видљиву разлику у облику или подручје које дјелује пуније него обично. Пошто ове промјене могу настати постепено, неопходно је редовно обављати самопрегледе.
Рак дојке може утицати и на саму кожу. Обратите пажњу на црвенило, набораност (улегнућа), борање или изглед коже попут „поморанџине коре“. Овакве промјене су обично показатељи дубљих процеса и не смију се занемаривати, нарочито ако не пролазе.
Промјене на самој брадавици такође могу бити сигнал за узбуну. Пратите да ли долази до увлачења брадавица, сталног бола у том предјелу или исцедка који се јавља без притискања (нарочито ако је сукрвичав). Ови симптоми не морају нужно значити рак, али их љекар увијек мора проверити.
Бол у дојкама се обично повезује са хормонским промјенама, али упоран бол или бол који није повезан са менструалним циклусом захтјева даљу провјеру. Љекари препоручују да се не игнорише бол који је лоциран на једном специфичном мјесту, нарочито ако је праћен другим симптомима.
Постоји неколико кључних разлога зашто је рана дијагностика пресудна:
Повећава успјех лијечења: Што се раније открије, лијечење је једноставније, а стопа преживљавања знатно већа.
Омогућава мање агресивне методе: Рана интервенција може помоћи да се избјегну опсежне хируршке процедуре, дуготрајни циклуси хемотерапије или зрачења.
Спријечава ширење болести: Раније откривање спријечава да се болест прошири на лимфне чворове или друге органе, што води до много бољих дугорочних резултата.
Подстиче бржу реакцију: Правовремено препознавање симптома убрзава медицински преглед и постављање дијагнозе.
Јача свијест о превентиви: Редовни самопрегледи и клинички прегледи помажу да се свака неправилност уочи у почетном стадијуму.
