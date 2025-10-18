Logo

Редовним прегледима и здравим начином живота против рака дојке

Фото: Срна

Студенти Медицинског факултета дијелили су данас на Тргу краља Петра у Фочи информативне летке о превенцији рака дојке, чиме настоје да подигну свијест становништва о значају редовних прегледа и раног откривања ове распрострањене болести.

Студентска организација САМСИК и фочанско Удружење жена обољелих од рака "Пркос" ову активност спроводе у оквиру обиљежавања Међународног мјесеца борбе против рака дојке.

Студент пете године Медицинског факултета Матеа Бркић каже да настоје да информишу грађане који су фактори ризика за карцином дојке, како да дјелују превентивно, те колико су важни здрав начин живота и самопреглед дојке.

"Желимо да поручимо женама да воде рачуна о себи, да узму упутницу и оду на преглед, да то раде редовно", рекла је Бркићева.

Полиција Србија

Србија

Ухапшен мушкарац због пуцњаве након меча Србије и Албаније

Поводом "Ружичастог октобра", студенти и удружење "Пркос" организоваће и предавање онколога о самопрегледу и значају превенције, на Медицинском факултету у понедјељак, 20. октобра у 16.00 часова.

Фочанско удружење "Пркос", у сарадњи са Универзитетском болницом Фоча, покренуло је кампању у којој се путем хуманитарног броја 1433 прикупљају средства за опремање Центра за дојку при овој здравственој установи.

Од 1. октобра до 30. децембра, позивом на овај број дарује се једна марка, а биће одржано и донаторско вече 31. октобра у фочанском мотелу "Бриони".

Medicinski fakultet

рак дојке

