У Републици Српској рођена 31 беба

Извор:
СРНА
18.10.2025
08:41
У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 31 беба, 15 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 16 беба, у Добоју пет, Бијељини четири, Градишци двије, а у Требињу, Приједору, Источном Сарајеву и Зворнику по једна.
Девет дјевојчица и седам дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и три дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и четири дјечака.
У Градишци су рођени по једна дјевојчица и дјечак, у Источном Сарајеву и Зворнику по једна дјевојчица, а у Требињу и Приједору по један дјечак.
Порода није било у породилиштима у Фочи и Невесињу.
