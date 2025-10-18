Драма због кравате министра рата: Порука Володимиру Зеленском?

18.10.2025
Амерички министар рата Пит Хегсет изазвао је пажњу неуобичајеним модним избором током састанка америчког предсједника Доналда Трампа и украјинског лидера Володимира Зеленског. Он се, наиме, појавио с краватом у бојама руске тробојке, преноси службена државна новинска агенција Руске Федерације, ТАСС.
На снимцима које су емитовале америчке телевизије види се како Хегсет сједи с лијеве стране предсједника Трампа, док се између њих налази државни секретар и савјетник за националну безбједност Марко Рубио.
С десне стране америчког челника сједили су потпредсједник Џеј-Ди Венс и министар финансија Скот Бесент.
Хегсетова кравата с израженим бијелим, плавим и црвеним пругама, поређаним истим редослиједом као на руској националној застави, јасно се истицала у односу на суздржан стил одевања осталих чланова америчке делегације.
Another image and a video of the US Secretary of Defense (or War) Pete Hegseth, wearing a tie with the Russian colours in a meeting the President of Ukraine. https://t.co/vZdMuoyoqG pic.twitter.com/PvI560F7rd— raging545 (@raging545) October 17, 2025
Иако и америчка застава садржи исте боје, редослијед и дизајн учинили су овај модни избор посебно упечатљивим. Трамп и остали службеници одлучили су се за класичне, једнобојне кравате, преноси Јутарњи.
