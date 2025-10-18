Logo

Драма због кравате министра рата: Порука Володимиру Зеленском?

18.10.2025

08:26

Драма због кравате министра рата: Порука Володимиру Зеленском?
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички министар рата Пит Хегсет изазвао је пажњу неуобичајеним модним избором током састанка америчког предсједника Доналда Трампа и украјинског лидера Володимира Зеленског. Он се, наиме, појавио с краватом у бојама руске тробојке, преноси службена државна новинска агенција Руске Федерације, ТАСС.

На снимцима које су емитовале америчке телевизије види се како Хегсет сједи с лијеве стране предсједника Трампа, док се између њих налази државни секретар и савјетник за националну безбједност Марко Рубио.

пит хегсет
пит хегсет

С десне стране америчког челника сједили су потпредсједник Џеј-Ди Венс и министар финансија Скот Бесент.

Хегсетова кравата с израженим бијелим, плавим и црвеним пругама, поређаним истим редослиједом као на руској националној застави, јасно се истицала у односу на суздржан стил одевања осталих чланова америчке делегације.

Иако и америчка застава садржи исте боје, редослијед и дизајн учинили су овај модни избор посебно упечатљивим. Трамп и остали службеници одлучили су се за класичне, једнобојне кравате, преноси Јутарњи.

