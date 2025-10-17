Logo

Трамп охладио Зеленског: Томахок треба и Американцима

17.10.2025

22:37

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Украјински предсједник Володимир Зеленски данас је поново боравио у Бијелој кући, гд‌је се сусрео с америчким предсједником Доналдом Трампом.

Зеленски је током радног ручка, говорећи о условима завршетка рата, поновио да су његовој држави најважније билатералне безбједносне гаранције.

„Најважнија ствар за људе у Украјини, који су сваки дан под нападима, јесу заиста снажне безбједносне гаранције. НАТО је најбоља гаранција, али је и оружје врло важно. Наши савезници су веома важни“, рекао је Зеленски.

Истакао је да Украјина жели мир, али да руски предсједник Владимир Путин не жели мир, те да се због тога мора извршити притисак на њега.

Зеленски је, при доласку у Бијелу кућу и прије радног ручка, оцијенио да би прекид ватре као посљедица израелског рата у Појасу Газе могао бити тренутак који ће послужити као подстицај за окончање рата у Украјини.

трамп зеленски

Свијет

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

Предсједник Сједињених Америчких Држава нагласио је да ће разговарати о могућности да се Украјини уступе америчке ракете дугог домета „Томахок“ (Tomahawk), али је поновио да би то могло довести до додатне ескалације руске агресије.

„Дакле, разговараћемо о томе, али бисмо радије жељели да им ‘Томахок’ није потребан. Радије бисмо да се рат заврши. То је снажно и опасно оружје, што би могло значити велику ескалацију. Могло би се догодити много лоших ствари. Ракете ‘Томахок’ су велика ствар. И ми их желимо. Не желимо давати ствари којима можемо заштитити нашу државу“, поручио је Трамп.

Он се нада да ће се рат моћи окончати без разматрања употребе овог оружја, те је оцијенио да су „близу тога да тако и буде“.

Џеј-Би Притцкер

Свијет

Амерички гувернер коцкајући у Лас Вегасу освојио чак 1,4 милиона долара, а већ је милијардер

Трамп је и прије овог сусрета прокоментарисао Зеленскијев избор гардеробе:

„Мислим да прелијепо изгледа у овој јакни. Надам се да ће људи то примијетити. Добра је. Заправо, веома елегантна, свиђа ми се“, навео је Трамп.

Подсјетимо, у Будимпешти би се ускоро требао одржати поновни сусрет Трампа и Путина, преноси Си-Ен-Ен (CNN).

