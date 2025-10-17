Амерички гувернер коцкајући у Лас Вегасу освојио чак 1,4 милиона долара, а већ је милијардер

Извор:
Амерички гувернер Џеј-Би Притцкер прошле је године кући однио 1,4 милиона долара од коцкања, што показује копија његове недавне пореске пријаве. Наводно је Притцкер освојио тај износ играјући блекџек у казину у Лас Вегасу док је био на одмору са супругом и пријатељима.
Демократа који је већ два мандата на власти има нето вриједност од 3,9 милијарди долара, према Форбсу, и насљедник је богатства ланца хотела Хајат.
Портпарол његове кампање рекао је за ЦБС, партнера Би-Би-Сија у Сједињеним Америчким Државама, да је Притцкер планирао донирати новац у добротворне сврхе, али није одговорио на питање зашто то још није учинио.
Говорећи на конференцији за новинаре у четвртак, гувернер Илиноиса описао је побједу и себе као „невјероватно срећне“.
„Морате имати среће да бисте, искрено, изашли у плусу након одласка у било који казино“, додао је Притцкер.
Он је раније основао добротворни Чикаго покер челенџ, за који каже да је „прикупио милионе долара“ за Музеј и образовни центар Холокауста у Илиноису.
Притцкер и његова супруга Мери Кетрин пријавили су укупан приход од 10,6 милиона долара у 2024. години, углавном од дивиденди и капиталних добитака. Процијењено је да су платили 1,6 милиона долара пореза на опорезиви доходак од 5,87 милиона долара.
Свој добитак у „Граду гријеха“ описао је као „нето број“ током путовања. Одбио је открити која је била његова добитна рука, према ЦБС-у.
„Свако ко је играо карте у казину зна да често играте предуго и изгубите све што сте освојили. Имао сам срећу што сам морао отићи прије него што се то догодило“, казао је Притцкер.
Гувернер се у посљедње вријеме наметнуо као један од најжешћих критичара америчког предсједника Доналда Трампа, сукобивши се с њим због слања савезних трупа у Чикаго – потез који је назвао „ауторитарним“.
Трамп је, с друге стране, позвао на хапшење званичника Илиноиса, оптужујући Притцкера и градоначелника Чикага Брендона Џонсона да не чине довољно како би осигурали сигурност савезних имиграционих службеника који спроводе рације у граду.
Притцкер намјерава да се кандидује за трећи мандат на мјесту гувернера 2026. године и, како се сазнаје, одбија да говори о било каквим политичким амбицијама изван своје тренутне функције.
