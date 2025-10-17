Logo

Амерички гувернер коцкајући у Лас Вегасу освојио чак 1,4 милиона долара, а већ је милијардер

Извор:

Кликс

17.10.2025

22:29

Коментари:

0
Амерички гувернер коцкајући у Лас Вегасу освојио чак 1,4 милиона долара, а већ је милијардер
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh, File

Амерички гувернер Џеј-Би Притцкер прошле је године кући однио 1,4 милиона долара од коцкања, што показује копија његове недавне пореске пријаве. Наводно је Притцкер освојио тај износ играјући блекџек у казину у Лас Вегасу док је био на одмору са супругом и пријатељима.

Демократа који је већ два мандата на власти има нето вриједност од 3,9 милијарди долара, према Форбсу, и насљедник је богатства ланца хотела Хајат.

Портпарол његове кампање рекао је за ЦБС, партнера Би-Би-Сија у Сједињеним Америчким Државама, да је Притцкер планирао донирати новац у добротворне сврхе, али није одговорио на питање зашто то још није учинио.

Говорећи на конференцији за новинаре у четвртак, гувернер Илиноиса описао је побједу и себе као „невјероватно срећне“.

јасмин

Занимљивости

Истраживање показало: Мирис ове биљке д‌јелује као средство за умирење

„Морате имати среће да бисте, искрено, изашли у плусу након одласка у било који казино“, додао је Притцкер.

Он је раније основао добротворни Чикаго покер челенџ, за који каже да је „прикупио милионе долара“ за Музеј и образовни центар Холокауста у Илиноису.

Притцкер и његова супруга Мери Кетрин пријавили су укупан приход од 10,6 милиона долара у 2024. години, углавном од дивиденди и капиталних добитака. Процијењено је да су платили 1,6 милиона долара пореза на опорезиви доходак од 5,87 милиона долара.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Мадуро не жели да се качи с Америком, Шпанија није лојална НАТО

Свој добитак у „Граду гријеха“ описао је као „нето број“ током путовања. Одбио је открити која је била његова добитна рука, према ЦБС-у.

„Свако ко је играо карте у казину зна да често играте предуго и изгубите све што сте освојили. Имао сам срећу што сам морао отићи прије него што се то догодило“, казао је Притцкер.

Гувернер се у посљедње вријеме наметнуо као један од најжешћих критичара америчког предсједника Доналда Трампа, сукобивши се с њим због слања савезних трупа у Чикаго – потез који је назвао „ауторитарним“.

Ставрос Демостенус

Свијет

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

Трамп је, с друге стране, позвао на хапшење званичника Илиноиса, оптужујући Притцкера и градоначелника Чикага Брендона Џонсона да не чине довољно како би осигурали сигурност савезних имиграционих службеника који спроводе рације у граду.

Притцкер намјерава да се кандидује за трећи мандат на мјесту гувернера 2026. године и, како се сазнаје, одбија да говори о било каквим политичким амбицијама изван своје тренутне функције.

Подијели:

Тагови:

guverner

Америка

kocka

Las Vegas

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди

Свијет

Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди

1 седм

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Гувернер Калифорније тужи Трампову администрацију

1 седм

0
Гувернер Тексаса наредио је хапшење демократа који су побјегли са гласања

Свијет

Гувернер Тексаса наредио је хапшење демократа који су побјегли са гласања

2 мј

0
Републиканци истражују гувернера Калифорније и градоначелницу Лос Анђелеса, позиви и на хапшење

Свијет

Републиканци истражују гувернера Калифорније и градоначелницу Лос Анђелеса, позиви и на хапшење

4 мј

0

Више из рубрике

Трамп: Мадуро не жели да се качи с Америком, Шпанија није лојална НАТО

Свијет

Трамп: Мадуро не жели да се качи с Америком, Шпанија није лојална НАТО

1 ч

0
Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

Свијет

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

2 ч

0
Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

Свијет

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

2 ч

0
И Португал забранио ношење бурки

Свијет

И Португал забранио ношење бурки

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

22

53

Створен "универзални" бубрег за све крвне групе

22

41

Цвијановић: Корак по корак, побиједиће Република Српска!

22

37

Трамп охладио Зеленског: Томахок треба и Американцима

22

29

Амерички гувернер коцкајући у Лас Вегасу освојио чак 1,4 милиона долара, а већ је милијардер

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner