Нападнут Вујадин Савић, објављен видео туче

Извор:
Телеграф
18.12.2025
22:12
Коментари:0
Вујадин Савић, бивши фудбалер Црвене звезде нападнут је у четвртак, 18. децембра у тржном центру "Галерија" у Београду.
Како јављају београдски медији, њега су из непознатог разлога физички напала два мушкарца док је мирно шетао са пријатељем.
Свијет
На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна
Вујадин се одбранио од нападача и није дошло до већег инцидента, пише "Телеграф".
На Инстаграму је објављен видео сукоба.
Подсјећамо, Вујадин Савић недавно се нашао у центру скандала када је трансродна особа Алекс К. (21) ухапшена због сумње да је уцјењивала Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама.
Вујадин Савић је након тога своју супругу Мирку Васиљевић предложио за свједока у поступку против А.К, али она се два пута није појавила на заказаном саслушању у Трећем основном јавном тужилаштву.
Тиктокер Павле Стојиљковић тврди да је видио снимак на ком су наводно Вујадин Савић и трансродна особа А. К. која је ухапшена због сумње да је уцјењивала бившег фудбалера.
Ауто-мото
Погинула цијела породица: Ово су страдали чувени возач, жена и дјеца
"Видио сам снимке Вујадина Савића, то су грозоте и гадости. Ја сам за своје 23 године прошао видио свакакве глупости, али ја бих се уплашио од онога. Он је спавао са трансродном особом, ја сам видио кад он њу... Кад је он то радио са њом и онда гледам колико смо ми извитоперени", рекао је за "Хајп" ТВ Павле Стојиљковић.
Друштво
2 д1
Република Српска
2 д10
Свијет
2 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
23
22
22
25
22
12
22
08
21
58
Тренутно на програму