Нападнут Вујадин Савић, објављен видео туче

Телеграф

18.12.2025

22:12

0
Нападнут Вујадин Савић
Вујадин Савић, бивши фудбалер Црвене звезде нападнут је у четвртак, 18. децембра у тржном центру "Галерија" у Београду.

Како јављају београдски медији, њега су из непознатог разлога физички напала два мушкарца док је мирно шетао са пријатељем.

Вујадин се одбранио од нападача и није дошло до већег инцидента, пише "Телеграф".

На Инстаграму је објављен видео сукоба.

Скандал са трансродном особом

Подсјећамо, Вујадин Савић недавно се нашао у центру скандала када је трансродна особа Алекс К. (21) ухапшена због сумње да је уцјењивала Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама.

Вујадин Савић је након тога своју супругу Мирку Васиљевић предложио за свједока у поступку против А.К, али она се два пута није појавила на заказаном саслушању у Трећем основном јавном тужилаштву.

"Видио сам снимке Вујадина Савића, то су грозоте"

Тиктокер Павле Стојиљковић тврди да је видио снимак на ком су наводно Вујадин Савић и трансродна особа А. К. која је ухапшена због сумње да је уцјењивала бившег фудбалера.

"Видио сам снимке Вујадина Савића, то су грозоте и гадости. Ја сам за своје 23 године прошао видио свакакве глупости, али ја бих се уплашио од онога. Он је спавао са трансродном особом, ја сам видио кад он њу... Кад је он то радио са њом и онда гледам колико смо ми извитоперени", рекао је за "Хајп" ТВ Павле Стојиљковић.

Vujadin Savić

napad

