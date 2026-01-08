Обиљежавање Дана Републике, положени вијенци: Српску увијек чувала љубав њеног народа

Извор:
АТВ
08.01.2026
10:50
Коментари:0
Положени су вијенци на гробљу Свети Пантелија и на Тргу палих бораца НОР-а. Вијенци су положени и на Градском гробљу на Побрђу, као и Спомен-обиљежју 12 беба.
Вијенци положени на Спомен-обиљежју 12 беба.
Вијенац су у име институција Републике Српске положили предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић и министар правде Горан Селак.
На Спомен-костурницу вијенце су положиле делегације Србије, организација пристеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, Савеза удружења НОР-а Републике Српске, Трећег пјешадијског Република Српска пука, Града Вањалука и других градова и општина Републике Српске.
Вијенац су и име институција Републике Српске положили предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, делегација Владе предвођена премијером Савом Минићем, те лидер СНСД-а Милорад Додик.
Код споменика погинулим борцима НОР-а вијенце су положили Представници Вијећа народа, представници Републике Српске у заједничким институцијама, као и делегација Србије.
Цвијеће су положили делегације СУБНОР-а, организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, општина и градова и Трећег пјешадијског Република Српска пука.
Положени вијенци на гробљу Свети Пантелија - Одавање почасти онима који су животе уписали у темеље Српске
Вијенце су положили предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Владе Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министри у Влади Републике Српске, лидер СНСД-а Милорад Додик, делегација Србије, представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Поводом Дана Републике Српске вијенце је положила делегација Вијећа народа, представници Републике Српске у заједничким институцијама, делегација Града Бањалука, представници других градова и општина Републике Српске, Трећег пјешадијског Република Српска пука.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је одлука о формирању Републике Српске историјски завјет, те да је она и послије 34 године жива, здрава и добростојећа.
Истакао да је Република Српска настала на Палама и да су је утемељили Народна скупштина и њени лидери - Радован Караџић, Момчило Крајишник, Биљана Плавшић, Никола Кољевић и други желећи да она никада не буде нешто тренутно или краткорочно.
"Те визионарске одлуке су дио завјета српске националне историје јер је и формирање Српске било једино могуће и реално рјешење за БиХ након распада бивше Југославије, а све у циљу да се покуша постићи договор за мирни живот", рекао је Додик.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је обиљежавање Дана Републике, 9. јануара, прилика да се ода почаст онима који су своје животе уписали у темеље Српске, без које српског народа на овим просторима данас не би било.
"Желимо са највећим могућим пијететом да одамо почаст борцима који су дали живот за Републику Српску, али и свима који су након тога градили Српску и имали визију и јасан циљ да Република Српска постоји и да буде јака и да окупи српски народ", изјавио је Минић.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да је Републику Српску увијек чувала љубав њеног народа, али и снага њених институција, те да Српску чека свјетлија будућност.
Када су грађани и институције на истом задатку, додала је Цвијановићева, онда је и Република Српска стабилна.
"Историјске чињенице се морају поштовати. С пуним правом и великим разлогом обиљежавање Дана Републике почињемо полагањем вијенаца за погинуле борце у Одбрамбено–отаџбинском рату, јер су они током тешког ратног периода бранили оно што је у слободи настало, а то је Република Српска", рекла је Цвијановићева.
Она је честитала грађанима Републике Српске Дан Републике - 9. јануар и пожељела да сви наставе да живе у стабилној и мирној Српској која ће се развијати.
Република Српска
ЦИК: На поновљеним изборима стари листићи и нови бирачки одбори
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је у Бањалуци да је Српска и у 34. години постојања непокорена и предана очувању достојанства, као и њених уставних и правних капацитета.
Стевандић је навео да је Република Српска створена у немогућим геополитичким условима, али да су они који су је сатанизовали и бомбардовали на крају потписали њено стварање у Дејтону.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
"Живјеће огњиште" слоган је под којим се ове године обиљежава Дан Републике, 9. јануар
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч10
Република Српска
6 ч4
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму