Тешка несрећа код Бијељине: Више повријеђених

АТВ
08.01.2026
10:46
У судару два аутомобила у Бијељини једно лице је теже повријеђено, а три лакше, саопштено је из Полицијске управе.
Саобраћајна незгода догодила се у Сремској улици синоћ у 22.25 часова и у њој су учествовали голф којим је управљало лице чији су иницијали М.С. и ауди који је возило лице Ж.В.
Тешко је повријеђено лице чији су иницијали М.Н. које је било на мјесту сувозача у голфу, а лакше су повријеђени возач, сувозач и путник у аудију чији су иницијали Ж.В, М.Х. и В.Х.
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Бијељина јуче се догодило пет саобраћајних незгода.
