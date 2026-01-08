Logo
Large banner

Трамп: Америка ће снизити цијене нафте

Извор:

СРНА

08.01.2026

10:43

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

САД намјеравају да користе нафту Венецуеле, али ће да снизе цијене и дају новац Каракасу, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Обновићемо је на веома профитабилан начин. Користићемо и узимаћемо нафту", рекао је Трамп за лист "Њујорк тајмс".

Он је признао да ће бити потребне године да се обнови нафтни сектор Венецуеле.

Трамп није прецизирао временски оквир колико дуго ће САД задржати контролу над Венецуелом, али је рекао да ће то трајати "много дуже" од годину дана.

Он је навео да жели да посјети Венецуелу у будућности.

"Мислим да ће у неком тренутку бити безбједно", напоменуо је Трамп.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Потпуна финансијска независност чека ова 4 знака

Он је истакао да привремене власти Венецуеле дају САД све што Вашингтон "сматра неопходним".

"Дају нам све што ми сматрамо неопходним. Не заборавите, они су нам одузели нафту прије много година", подсјетио је Трамп.

Трамп је одбио је да каже шта би га подстакло да пошаље трупе у Венецуелу, али је рекао да Вашингтон има веома добре односе са њеним садашњим властима.

"Не могу вам то рећи. Међутим, они се према нама односе са великим поштовањем. Као што знате, веома добро се слажемо са тренутним властима у тој земљи", истакао је Трамп.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потпуна финансијска независност чека ова 4 знака

Занимљивости

Потпуна финансијска независност чека ова 4 знака

4 ч

0
Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

Бања Лука

Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

5 ч

0
Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

Република Српска

Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

5 ч

0
Стевандић: Све што су покушали да нам забране добили су дупло

Република Српска

Стевандић: Све што су покушали да нам забране добили су дупло

5 ч

10

Више из рубрике

Пуцњава на сахрани, има мртвих и рањених

Свијет

Пуцњава на сахрани, има мртвих и рањених

5 ч

0
Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост

Свијет

Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост

5 ч

0
Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

Свијет

Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

6 ч

0
Брачни пар Јозић пронађен мртав на Аруби

Свијет

Брачни пар Јозић пронађен мртав на Аруби

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

13

42

Затражена обдукција тијела Цвијана Симића

13

35

Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

13

30

Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

13

21

Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner