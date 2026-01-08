Трамп: Америка ће снизити цијене нафте

Извор:
САД намјеравају да користе нафту Венецуеле, али ће да снизе цијене и дају новац Каракасу, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Обновићемо је на веома профитабилан начин. Користићемо и узимаћемо нафту", рекао је Трамп за лист "Њујорк тајмс".
Он је признао да ће бити потребне године да се обнови нафтни сектор Венецуеле.
Трамп није прецизирао временски оквир колико дуго ће САД задржати контролу над Венецуелом, али је рекао да ће то трајати "много дуже" од годину дана.
Он је навео да жели да посјети Венецуелу у будућности.
"Мислим да ће у неком тренутку бити безбједно", напоменуо је Трамп.
Он је истакао да привремене власти Венецуеле дају САД све што Вашингтон "сматра неопходним".
"Дају нам све што ми сматрамо неопходним. Не заборавите, они су нам одузели нафту прије много година", подсјетио је Трамп.
Трамп је одбио је да каже шта би га подстакло да пошаље трупе у Венецуелу, али је рекао да Вашингтон има веома добре односе са њеним садашњим властима.
"Не могу вам то рећи. Међутим, они се према нама односе са великим поштовањем. Као што знате, веома добро се слажемо са тренутним властима у тој земљи", истакао је Трамп.
