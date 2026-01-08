Стевандић: Све што су покушали да нам забране добили су дупло

Извор:
АТВ
08.01.2026
08:33
Коментари:5
Ако Србима покушате нешто да забраните, оспорите или одузмете, умјесто тога једног – добићете два. Ово је порука предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића свима који српском народу покушавају да наметну разне забране или своју вољу.
"У сусрет 34 година Републике Српске, једна важна поука - најбоље би било да Србима ништа не покушавате да одузмете, да укинете или да забраните. Кад год то покушате, ми од једног правимо двоје", каже Стевандић у видео објави на Иксу.
Све то је поткријепио примјерима из прошлости који доказују оно што говори.
"Тако су покушали да нам укину нашу традиционалну заставу која је старија од свих народа и држава на Балкану и, наравно, нису успјели. Ми заставу са грбом Немањића користимо у својим кућама, канцеларијама, у историјским и важним датумима, али поред ње сада користимо и традиционалну српску заставу тробојку. Ако сте покушали да нам укинете једну", добили сте двије заставе - поручује Стевандић, док показује на обје заставе у холу Народне скупштине Српске.
Слично се десило и са тужним покушајем забране грба Немањића, најсветијег грба у српској историји, који и даље краси канцеларију предсједника парламента, али и бројне друге.
Србија
Колика је пензија ако се пријевремено пензионишете?
"Он је дио нашег идентитета пред којим смо се заклињали ми и наши преци вијековима уназад, грб који је чувао све наше славе и који је дио наше душе. Као што знате, нису успјели. Он се налази у свакој српској кући и свако српско дијете зна шта је то грб Немањића. Као одговор на све то, ми смо испоштовали форму и имамо амблем Републике Српске као још један грб који такође има сва обиљежја наше државности, нашу круну, заставу. Амблем говори да се ми свога не одричемо. Умјесто једног грба, они који су хтјели да га укину, опет су добили два", подсјећа Стевандић.
Ипак, највеће лудило био је неуспјели покушај да се Српској укине датум рођења 9. јануар.
"Покушали су да кажу да се нисмо родили тог дана, него дана који ће неки високи, ниски или разни србофоби у аутошовинисти да одреде. Покушавали су толико година да нас убиједе да се нисмо родили 9. јануара, да тог дана нису гласали српски посланици. Нису успјели! Он се слави у свакој кући, народ се кити заставама, али и поред тога ми смо, као што је познато, добили још један датум који славимо – Сретење, 15. фебруар. То је датум српске државности. Та државност је и Сретење и Свети Стефан, то су историјске чињенице и више су ствар емоција – са наше стране позитивних, родољубивих, а са друге стране емоција мржње коју желе да претворе у политичку причу о забранама. Немојте Србима ништа да забрањујете", поручује Стевандић.
Као закључак, Стевандић је послао недоречену, али више него јасну поруку онима који сањају укидање Републике Српске.
"Нека добро размисле јер ми смо народ који зна шта је наша историја, вјера, традиција. Ако покушате да укинете Републику Српску, можда умјесто једне добијете... знате и сами", наглашава Стевандић.
Шта год Србима покушате да отмете, забраните или укинете, они од тога једног направе двоје.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) January 8, 2026
Ко није разумио, нек' погледа видео. pic.twitter.com/iFGMQZ19s1
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
16 ч2
Република Српска
18 ч0
Најновије
Најчитаније
08
57
08
46
08
42
08
33
08
26
Тренутно на програму