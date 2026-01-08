Logo
Large banner

Пуцњава на сахрани, има мртвих и рањених

Извор:

СРНА

08.01.2026

08:08

Коментари:

0
Пуцњава на сахрани, има мртвих и рањених
Фото: Pixabay

Најмање двоје људи погинуло је у пуцњави у Солт Лејк Ситију, у америчкој држави Јути, јавио је канал "Еј-Би-Си фор".

У извјештају се наводи да је у пуцњави рањено петоро људи.

Посао

Свијет

Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост

Према прелиминарним информацијама, пуцњава се догодила касно синоћ током сахране код просторија мормонске вјерске организације, пренио је ТАСС.

Полиција још није ухапсила осумњиченог.

Подијели:

Тагови:

pucnjava

sahrana

ranjeni

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост

Свијет

Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост

1 ч

0
Временска прогноза, зима, снијег

Друштво

Смањите брзину: Снијег и поледица отежавају саобраћај

1 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 16 беба

1 ч

0
Тадић за АТВ: Политичко Сарајево не жели Србе на овим просторима

Република Српска

Тадић за АТВ: Политичко Сарајево не жели Србе на овим просторима

1 ч

1

Више из рубрике

Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост

Свијет

Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост

1 ч

0
Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

Свијет

Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

2 ч

0
Брачни пар Јозић пронађен мртав на Аруби

Свијет

Брачни пар Јозић пронађен мртав на Аруби

2 ч

0
Рубио открио план САД за Венецуелу: Састоји се од три корака

Свијет

Рубио открио план САД за Венецуелу: Састоји се од три корака

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

57

Потпуна финансијска независност чека ова 4 знака

08

46

Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

08

42

Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

08

33

Стевандић: Све што су покушали да нам забране добили су дупло

08

26

Колика је пензија ако се пријевремено пензионишете?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner