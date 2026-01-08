Пуцњава на сахрани, има мртвих и рањених

Извор:
Најмање двоје људи погинуло је у пуцњави у Солт Лејк Ситију, у америчкој држави Јути, јавио је канал "Еј-Би-Си фор".
У извјештају се наводи да је у пуцњави рањено петоро људи.
Према прелиминарним информацијама, пуцњава се догодила касно синоћ током сахране код просторија мормонске вјерске организације, пренио је ТАСС.
Полиција још није ухапсила осумњиченог.
