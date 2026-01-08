Колика је пензија ако се пријевремено пензионишете?

Извор:
Euronews
08.01.2026
08:26
Коментари:0
Од 1. јануара важе нова правила за пензионисање жена, а циљ је да до 2032. године услови за одлазак у старосну пензију буду изједначени за оба пола.
Услови за пензионисање жена у 2026. години биће промијењени, па ће оне у пензију моћи да оду са 64 године живота и 15 година стажа осигурања, док је мушкарцима за испуњење услова потребно 65 година живота и минимум 15 година стажа осигурања. Без обзира на године живота осигураници оба пола могу остварити право на старосну пензију уколико имају 45 година стажа осигурања.
"У складу са одредбама Закона о ПИО, услови за остваривање права на старосну пензију за жене ће се помјерати за по два мјесеца годишње, све до 2032. године када ће услови за одлазак у старосну пензију за жене бити изједначени са условима који важе за мушкарце – 65 година живота и 15 година стажа осигурања", наводе у Фонду ПИО.
Тако ће услов за пензионисање жена у 2027. бити 64 године и два мјесеца живота и 15 година стажа.
У 2025. години услов који је требало да жене испуне да би оствариле право на старосну пензију био је 63 године и 10 мјесеци живота, уз најмање 15 година стажа осигурања.
Запослене које су желе да остваре право на старосну пензију по условима који су важили у 2025. години требало је да раскину радни однос и поднесу захтев у 2025. години.
Превремено пензионисање
Услови за остваривање права на превремену старосну пензију су од 2024. године исти за мушкарце и жене – 60 година живота и 40 година стажа осигурања.
"У случају превремене старосне пензије, пензија се трајно умањује за 0,34 процента за сваки мјесец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, а износ умањења максимално може износити 20,4 одсто", подсећају у Фонду ПИО.
Број пријевремено пензионисаних се повећава из године у годину.
Према подацима Фонда ПИО, број нових корисника пријевремене старосне пензије који су остварили право у 2023. години био је 4.758 корисника, а у 2024. години 5.520 корисника.
Према подацима Фонда ПИО за октобар 2025. године, укупно има 1.658.993 корисника пензије. Просјечна пензија, према подацима за октобар 2025. године, износи 50.686 динара.
Фонд ПИО је грађанима омогућио да на сајту Фонда користе електронске сервисе који им омогућавају да онлајн изврше увид у своје податке који се налазе у бази матичне евиденције Фонда, да добију предиктивни износ висине пензије, затим да подносе захтјеве за остваривање права преко е-Шалтера, као и да коришћењем електронских сервиса прате кретање свог предмета.
У Фонду ПИО наводе да посвећено раде на дигитализацији пословних процеса и да је 27. новембра прошле године почео са радом нови програм у основној дјелатности, који ће убрзати поступак доношења рјешења о правима из ПИО.
Како су објаснили, у питању је нова апликација матичне евиденције осигураника, која ће поред убрзавања процедуре издатих решења, помоћи и у осталим делатностима Фонда ПИО.
Подсјећају да је законски рок за доношење решења о правима из пензијског и инвалидског осигурања је до 60 дана и наводе да за 90,3 одсто захтјева Фонд доноси рјешења у овом року.
"Када недостају подаци за све периоде осигурања, поступак се продужава до обезбијеђења података", додају у Фонду ПИО, преноси "Euronews".
