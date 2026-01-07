Logo
Ванредно код Лознице због пораста Дрине

Извор:

СРНА

07.01.2026

11:10

Коментари:

0
Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

У Србији је на ријеци Дрини код Лознице уведена ванредна одбрана од поплава због наглог пораста водостаја те ријеке изазваног појачаним испуштањем воде из акумулација и повећаним дотоцима са узводних подручја, саопштено је из предузећа "Србијаводе".

Ванредна одбрана од поплава уведена на водној јединици "Дрина-Лозница", а дошло је и до изливања ријеке из основног корита у небрањеним приобалним дијеловима, без угрожавања брањених подручја и заштићених водних објеката.

"Србијаводе" су организовале појачан надзор одбрамбених линија и континуирано праћење водостаја и стања насипа, а ситуацију на терену непрекидно прате.

Из предузећа "Путеви Србије" је саопштено да су ауто-путеви и сви државни путеви првог и другог реда, као и прилази граничним прелазима и планинским центрима, проходни за саобраћај, а снијега има мјестимично у расквашеном стању до пет центиметара на подручју Колубаре, Новог Сада, Панчева, Пожеге, Суботице, Ужица и Зрењанина.

Мачка

Друштво

Мачка пронађена након више од двије седмице

На снази је забрана за шлепере на подручју Крушевца, Новог Пазара, Ваљева, Ивањице и Фрушке горе Иришки венац.

Сва расположива механизација и екипе путара су на терену спремни да реагују по потреби, а предузеће располаже довољним количинама соли, каменог агрегата и ризле.

"Путеви Србије" апелују на све учеснике да не крећу на пут без обавезне зимске опреме јер се данас на истоку и југоистоку Србије очекује појава кише која ће се ледити на тлу, док се на подручју сјеверне, западне, централне и југозападне Србије послије подне и увече очекује интензивирање сњежних падавина и повећање висине сњежног покривача за 10 до 15 центиметара, локално и више.

Возачима се скреће пажња да, уколико крену на путовање, буду посебно опрезни, поштују ограничења брзине и прилагоде вожњу условима на путу.

vodostaji rijeka

Drina

Loznica

Коментари (0)
