Ванредно код Лознице због пораста Дрине

У Србији је на ријеци Дрини код Лознице уведена ванредна одбрана од поплава због наглог пораста водостаја те ријеке изазваног појачаним испуштањем воде из акумулација и повећаним дотоцима са узводних подручја, саопштено је из предузећа "Србијаводе".
Ванредна одбрана од поплава уведена на водној јединици "Дрина-Лозница", а дошло је и до изливања ријеке из основног корита у небрањеним приобалним дијеловима, без угрожавања брањених подручја и заштићених водних објеката.
"Србијаводе" су организовале појачан надзор одбрамбених линија и континуирано праћење водостаја и стања насипа, а ситуацију на терену непрекидно прате.
Из предузећа "Путеви Србије" је саопштено да су ауто-путеви и сви државни путеви првог и другог реда, као и прилази граничним прелазима и планинским центрима, проходни за саобраћај, а снијега има мјестимично у расквашеном стању до пет центиметара на подручју Колубаре, Новог Сада, Панчева, Пожеге, Суботице, Ужица и Зрењанина.
На снази је забрана за шлепере на подручју Крушевца, Новог Пазара, Ваљева, Ивањице и Фрушке горе Иришки венац.
Сва расположива механизација и екипе путара су на терену спремни да реагују по потреби, а предузеће располаже довољним количинама соли, каменог агрегата и ризле.
"Путеви Србије" апелују на све учеснике да не крећу на пут без обавезне зимске опреме јер се данас на истоку и југоистоку Србије очекује појава кише која ће се ледити на тлу, док се на подручју сјеверне, западне, централне и југозападне Србије послије подне и увече очекује интензивирање сњежних падавина и повећање висине сњежног покривача за 10 до 15 центиметара, локално и више.
Возачима се скреће пажња да, уколико крену на путовање, буду посебно опрезни, поштују ограничења брзине и прилагоде вожњу условима на путу.
