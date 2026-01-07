Logo
Мачка пронађена након више од двије седмице

Извор:

Аваз

07.01.2026

10:51

Коментари:

0
Мачка пронађена након више од двије седмице
Фото: Printscreen/Facebook/Sarajevo Airport

Са Међународног аеродрома Сарајево саопштили су радосну вијест да је мачка, која је на аеродрому побјегла и изгубила се, пронађена након више од двије седмице.

"Захваљујући пажњи и хуманости наших упосленика сектора сигурности, маца је уочена у аули терминала, гд‌је ју је један од њих успио ухватити. Одмах је збринута, нахрањена и прегледана, а оно што је најважније - у добром је стању", написали су.

Додали су да је ова прича диван подсјетник да међу нама увијек има људи великог срца, а малој путници без карте пожељели су сретан и заслужен повратак кући.

Снијег, Бањалука

Друштво

Да ли ће данас доћи до престанка падавина?

Како су раније појаснили из Међународног аеродрома Сарајево, путница је током сигурносне контроле покушала проћи кроз детектор метала без да извуче мачку из транспортног бокса.

Када су јој казали да је то обавезно учинити, извадила је мачку, али се животиња уплашила и побјегла, преноси Аваз.

