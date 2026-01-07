Мачка пронађена након више од двије седмице

Извор:
Аваз
07.01.2026
10:51
Коментари:0
Са Међународног аеродрома Сарајево саопштили су радосну вијест да је мачка, која је на аеродрому побјегла и изгубила се, пронађена након више од двије седмице.
"Захваљујући пажњи и хуманости наших упосленика сектора сигурности, маца је уочена у аули терминала, гдје ју је један од њих успио ухватити. Одмах је збринута, нахрањена и прегледана, а оно што је најважније - у добром је стању", написали су.
Додали су да је ова прича диван подсјетник да међу нама увијек има људи великог срца, а малој путници без карте пожељели су сретан и заслужен повратак кући.
Како су раније појаснили из Међународног аеродрома Сарајево, путница је током сигурносне контроле покушала проћи кроз детектор метала без да извуче мачку из транспортног бокса.
Када су јој казали да је то обавезно учинити, извадила је мачку, али се животиња уплашила и побјегла, преноси Аваз.
