Да ли ће данас доћи до престанка падавина?

Извор:

АТВ

07.01.2026

10:38

Коментари:

0
Да ли ће данас доћи до престанка падавина?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно и хладно уз слаб снијег на сјеверу и западу, док ће на истоку током дана поново падати умјерен до јак снијег, уз даљи пораст сњежног покривача.

Очекује се од два центиметра новог снега на западу до 15 центиметара на истоку, у вишим предјелима на истоку понегдје и више, а на југу Херцеговине киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Увече и током ноћи облачно и углавном суво, уз провијавање слабог снијега само још понегдје.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини повремено јак.

Максимална температура ваздуха од минус пет до минус један, а на југу до 12, у вишим пределима минус три степена Целзијусова.

Дрина

Република Српска

Водостај Дрине смањио се на коту редовне одбране од поплава

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ облачно вријеме са снијегом у неким подручјима.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак минус девет, Соколац и Кнежево минус осам, Мркоњић Град и Шипово минус шест, Ливно, Сарајево и Рибник минус пет, Бихаћ, Јајце, Сански Мост, Тузла, Зеница, Нови Град, Сребреница и Србац минус четири, Приједор, Бањалука, Добој и Бијељина минус три, Вишеград минус два, Чемерно и Рудо минус један, Мостар два, Гацко седам, Требиње и Билећа 10.

Највише кише у претходна 24 часа пало је у Билећи 43,7 и Гацку 66,1 литар по метру квадратном.

Временска прогноза

