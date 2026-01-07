Водостај Дрине смањио се на коту редовне одбране од поплава

07.01.2026
Водостај ријеке Дрине на подручју Семберије вратио се јутрос у границе редовне одбране од поплава, саопштено је из Градске управе.
На водомјерној станици Радаљ у 9.00 часова водостај Дрине био је 481 центиметар и у границама је редовне одбране од поплава.
Проток воде на Хидроелектрани "Мали Зворник" је 2.272 кубна метра у секунди, на Хидроелектрани "Бајина Башта" 1.900 кубна метра, а на Хидроелектрани "Вишеград" 1.500 кубних метара.
На снази остаје упозорење становништву у приобалном подручју да буде на опрезу и да прати информације надлежних установа.
Раније је из градске управе саопштено да је водостај Дрине у Семберији достигао коту ванредне одбране од поплава.
