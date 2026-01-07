Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

Извор:
07.01.2026
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је православним вјерницима Божић, уз поруку да снага овог великог празника, у времену које захтијева стрпљење, мудрост и солидарност, духовно оснажи, повеже и окупи око трајних хришћанских вриједности мира, љубави, милосрђа, праштања и међусобног разумијевања.
"Поводом најрадоснијег хришћанског празника – Божића, упућујем вам искрене честитке, са жељом да радост и свјетлост празника рођења Христовог у све домове унесу добро здравље, радост, благостање и вјеру у боље дане", наводи се у честитки.
Цвијановићева је честитку упутила Његовој светости патријарху српском Порфирију, свештенству и монаштву Српске православне цркве и свим вјерницима који празнују по јулијанском календару, саопштено је из Предсједништва БиХ.
"У жељи да божићне дане, испуњени топлином и спокојем, подијелите са својим породицама и ближњима, поздрављам вас традиционалним поздравом: `Мир Божји - Христос се роди!`", наводи се у Цвијановићевој честитки.
Српска православна црква /СПЦ/ прославља Божић, најрадоснији хришћански празник - дан Рођења Исуса Христа.
