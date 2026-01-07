Logo
Large banner

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

Извор:

СРНА

07.01.2026

09:14

Коментари:

0
Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је православним вјерницима Божић, уз поруку да снага овог великог празника, у времену које захтијева стрпљење, мудрост и солидарност, духовно оснажи, повеже и окупи око трајних хришћанских вриједности мира, љубави, милосрђа, праштања и међусобног разумијевања.

"Поводом најрадоснијег хришћанског празника – Божића, упућујем вам искрене честитке, са жељом да радост и свјетлост празника рођења Христовог у све домове унесу добро здравље, радост, благостање и вјеру у боље дане", наводи се у честитки.

Водостај Дрине-06012026

Градови и општине

Издата упутства грађанима: Ванредне мјере у Бијељини

Цвијановићева је честитку упутила Његовој светости патријарху српском Порфирију, свештенству и монаштву Српске православне цркве и свим вјерницима који празнују по јулијанском календару, саопштено је из Предсједништва БиХ.

"У жељи да божићне дане, испуњени топлином и спокојем, подијелите са својим породицама и ближњима, поздрављам вас традиционалним поздравом: `Мир Божји - Христос се роди!`", наводи се у Цвијановићевој честитки.

Српска православна црква /СПЦ/ прославља Божић, најрадоснији хришћански празник - дан Рођења Исуса Христа.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Божић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Република Српска

Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

2 ч

0
Додик: Празнични дани да донесу мир, здравље и радост

Република Српска

Додик: Празнични дани да донесу мир, здравље и радост

2 ч

0
Спремите се: Температуре падају на минус 18

Друштво

Спремите се: Температуре падају на минус 18

3 ч

0
Вукашин запросио дјевојку на Бадње вече

Породица

Бадње вече је Вукашину донијело посебну срећу - огласио се МУП

3 ч

1

Више из рубрике

Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Република Српска

Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

2 ч

0
Додик: Празнични дани да донесу мир, здравље и радост

Република Српска

Додик: Празнични дани да донесу мир, здравље и радост

2 ч

0
Излила се ријека Заломка

Република Српска

Каква је ситуација на поплавама угроженим подручјима

3 ч

0
Род Благојевић захвалио Додику на гостопримству

Република Српска

Род Благојевић захвалио Додику на гостопримству

15 ч

10
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија

11

31

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

11

17

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

11

10

Ванредно код Лознице због пораста Дрине

10

51

Мачка пронађена након више од двије седмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner