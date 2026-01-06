Род Благојевић захвалио Додику на гостопримству

Извор:
Хвала предсједнику СНСД-а Милораду Додику што нас је угостио у Бањалуци, како бисмо прославили Бадњи дан и православни празник Божић, поручио је Род Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа и бивши гувернер.
"Прелијепо је видјети хришћанску вјеру живу и здраву у Републици Српској. Ово је магична ноћ и вријеме да захвалимо Богу за наше благослове и да се молимо за мир у свијету", поручио је Благојевић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Thank you President Dodik for hosting us in Banja Luka to celebrate Serbian Orthodox Christmas Eve. Wonderful to see the Christian faith alive & well in the Republic of Srpska. It is a magical night & a time to thank God for our blessings & to pray for peace in the world. https://t.co/ZmmtpOFnO3— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) January 6, 2026
