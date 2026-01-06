Logo
Род Благојевић захвалио Додику на гостопримству

Извор:

АТВ

06.01.2026

20:19

Коментари:

8
Фото: АТВ

Хвала предсједнику СНСД-а Милораду Додику што нас је угостио у Бањалуци, како бисмо прославили Бадњи дан и православни празник Божић, поручио је Род Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа и бивши гувернер.

"Прелијепо је видјети хришћанску вјеру живу и здраву у Републици Српској. Ово је магична ноћ и вријеме да захвалимо Богу за наше благослове и да се молимо за мир у свијету", поручио је Благојевић у објави на друштвеној мрежи Икс.

