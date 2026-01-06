Додик: Драго ми је што је Род Благојевић поново са нама

Извор:
АТВ
06.01.2026
19:08
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да му је драго што је Род Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа, поново у Републици Српској и што на српској земљи може осјетити сву снагу традиције, вјере и обичаја српског народа.
Додик је истакао да је за читав свијет важно што администрацију предсједника Трампа чине људи који вјерују у Исуса Христа, Сина Божјег, породицу и вриједности које су сачувале и обликовале и српски народ.
"Божић нас подсјећа да су породица и вјера темељ сваког здравог друштва. Мир Божји, Христос се роди", написао је Додик на Иксу.
Он је додао да је са Родом Благојевићем, Џозефом Шмицом, Татјаном Талић и Ранком Ристићем присуствовао вечерњем богослужењу у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци.
С Родом Благојевићем @realBlagojevich , Џозефом Шмицом, Татјаном Талић и Ранком Ристићем на литургији у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 6, 2026
Драго ми је што је Род поново међу нама и што на српској земљи може осјетити сву снагу традиције, вјере и обичаја нашег народа.
Божић нас… pic.twitter.com/I92SyHFq8I
Република Српска
57 мин0
Република Српска
2 ч7
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму