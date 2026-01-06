Logo
06.01.2026

Додик: Драго ми је што је Род Благојевић поново са нама
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да му је драго што је Род Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа, поново у Републици Српској и што на српској земљи може осјетити сву снагу традиције, вјере и обичаја српског народа.

Додик је истакао да је за читав свијет важно што администрацију предсједника Трампа чине људи који вјерују у Исуса Христа, Сина Божјег, породицу и вриједности које су сачувале и обликовале и српски народ.

"Божић нас подсјећа да су породица и вјера темељ сваког здравог друштва. Мир Божји, Христос се роди", написао је Додик на Иксу.

Он је додао да је са Родом Благојевићем, Џозефом Шмицом, Татјаном Талић и Ранком Ристићем присуствовао вечерњем богослужењу у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци.

