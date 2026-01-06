Logo
Додик: Божић - празник окупљања, мира и стабилности

Извор:

АТВ

06.01.2026

17:21

Коментари:

0
Додик: Божић - празник окупљања, мира и стабилности
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је свим православним вјерницима Бадње вече и предстојећи Божић, истичући да је Божић празник окупљања, мира и стабилности.

Бадње вече у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци

"Срећно Бадње вече свима. Божић је дан окупљања и мира. Желим сву срећу свима који славе Божић и њиховим породицама, као и свим људима мир и стабилност. Најважније је да се очувају мир и стабилност. Нема светије ријечи од оне коју нас учи наша вјера да желимо мир", поручио је Додик, додајући да ће Бадње вече провести са својих седморо унучади.

Додик присуствује вечерњем богослужењу у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци, након којег је предвиђено освештање бадњака.

Уз лидера СНСД-а Милорада Додика, присуствује и Род Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа и бивши гувернер, као и Џозеф Шмит, амерички адвокат и бивши генерални инспектор, Министарства одбране Сједињених Америчких Држава.

Таг:

Милорад Додик

