Криштова, Чавара и Човић честитали Божић

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто, те предсједавајући Представничког дома и замјеник предсједвајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Маринко Чавара и Драган Човић честитали су Божић свим вјерницима православне вјероисповијести.
Криштова је пожељела да радост Божића донесе мир и благослов Господњи.
Чавара и Човић су пожељели међусобно разумијевање посебно важно у времену бројних изазова, саопштено је из Парламентарне скупштине.
Они су зажељели да домове православних вјерника испуни топлина породичног окупљања, близина драгих људи и дух заједништва.
Божићну честитку упутио је и предсједавајући Предсједништва БиХ Жељко Комшић и замјеник министра безбједности у Савјету министара Ивица Бошњак.
Православни вјерници сутра прослављају најрадоснији хришћански празник - Божић.
