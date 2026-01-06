Logo
Криштова, Чавара и Човић честитали Божић

СРНА

06.01.2026

16:56

Криштова, Чавара и Човић честитали Божић

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто, те предсједавајући Представничког дома и замјеник предсједвајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Маринко Чавара и Драган Човић честитали су Божић свим вјерницима православне вјероисповијести.

Криштова је пожељела да радост Божића донесе мир и благослов Господњи.

Чавара и Човић су пожељели међусобно разумијевање посебно важно у времену бројних изазова, саопштено је из Парламентарне скупштине.

Они су зажељели да домове православних вјерника испуни топлина породичног окупљања, близина драгих људи и дух заједништва.

Божићну честитку упутио је и предсједавајући Предсједништва БиХ Жељко Комшић и замјеник министра безбједности у Савјету министара Ивица Бошњак.

Православни вјерници сутра прослављају најрадоснији хришћански празник - Божић.

Божић

